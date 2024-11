A kórus jól ismert szereplője a hazai művészeti életnek, melyet annak idején Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttese néven alapítottak 1949-ben, de az azóta eltelt 75 év alatt több névváltozást megéltek, így sokak emlékezetében máig mint Honvéd Férfikar maradtak meg. A Magyar Nemzeti Férfikar a maga 45 fős létszámával a világ második legnagyobb, teljes állású, hivatásos énekesekből álló férfikara, amelynek repertoárja felöleli a teljes zeneirodalmat, a gregorián énekektől az önálló kórusműveken, oratóriumokon, operákon keresztül a dzsessz-, rock- és elektronikus zenei koncerteken történő közreműködésig. Az együttes szóvivője, Frech Zoltán a műsort megelőzően elmondta: Nagykanizsára egy főleg operarészleteket tartalmazó repertoárral érkeztek, szinte közvetlenül egy kínai vendégszereplés után, mintegy 35 fővel. A dél-zalai városban már sokadik alkalommal szerepelnek, és a most bemutatott hangulatos zenés utazás során a telt házas Honvéd Kaszinó közönsége Verdi operáinak férfikarra írt részletei mellett Mozart, Erkel vagy éppen Kodály műveit is hallhatta tőlük. A kórus emellett néhány olyan átiratot is repertoárjára tűzött, amiket szerzőik eredetileg vegyes karra írtak. A Magyar Nemzeti Férfikart a nagykanizsai operagálán Lógó Tibor karnagy vezényelte.