Az ismétlés a tudás anyja, így nem lehet elégszer hangsúlyozni: ne válaszoljunk, ne adjuk ki adatainkat, bankkártyaszámunkat, és ne dőljünk be a különféle szolgáltatók nevében érkező mobilos üzeneteknek sem. Marokkóból ugyanis biztosan nem fog nyeremény érkezni, a +212-es körzethívószám egyáltalán nem hasonlít a +36-os magyar hívószámra. Csupán az online csalók lesznek gazdagabbak óvatlanságunk miatt.

Az online csalók legtöbbször bankkártya- és személyes adatainkat szeretnék.

Forrás: ZH

- Fontos emlékeztetni, a szolgáltatókkal nem lehet sms-ben, küldött linken tartozást rendezni, ahhoz a saját ügyfélportálunkra, személyes weboldalas fiókunkba kell belépni vagy személyes ügyintézésre van szükség. Ha van is némi elmaradásunk, főleg pár száz vagy ezer forint, azt magunk rendezzük. Az online csalók által kiküldött adathalász link megszólalásig hasonlít a szolgáltató vagy kereskedő weboldalára. Több száz ezer, milliós kár érheti azt, aki nem kellően körültekintő. A fenti nyeremények sem valósak. Persze, sokan szeretnénk ajándékot kapni, de higgyük el, hogy csak úgy nem hull az ölünkbe a szerencse. A mostani is régi, szakállas trükk, emlékezzünk csak a feltöltőkártyás csalásokra. Ami még fontos, a nyereményjátékok felhívására csak mi magunk jelentkezhetünk. Nem sorsol minket ki a gép és a szolgáltató sem választ ki minket – felelte érdeklődésünkre Tóth László r. őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője.

Ne dőljünk be az ilyen sms-nek

Az online csalók felélénkülhetnek az ünnepek előtt



Az ünnepek közeledtével, különösen a Black Friday akciók tömkelege közepette legyünk szemfülesek. Az alosztályvezető elmondta, ha a szolgáltatók, kereskedők nyereményjátékot hirdetnek, annak mindig van valamilyen feltétele: vagy vásárolnunk kell valamit bizonyos összegért, vagy regisztrációt kérnek, esetleg a felhívás megosztását a közösségi médiában. Tóth László azt tanácsolja, hogy mindig ellenőrizzük az online oldalt, a hívószámot. A Yettel maga is saját weboldalán hívja fel a figyelmet, hogy miként kerüljük el az online vagy telefonos csalókat. Ha mobilon vagy vezetékes telefonon hívnak minket, akkor is legyünk óvatosak: az előbb említett tartozásrendezés és nyeremény beharangozásán túl jöhet olyan valótlan internetes üzenet is, hogy feltörték a fiókunkat, ezért adjunk meg új jelszót.