A nyugdíjhoz közel álló álláskeresők a munkaerő-piacon hátrányosabb helyzetben vannak, mint a fiatalok. Amennyiben kimerítették az álláskeresési járadék kereteit és továbbra sem találtak munkát, jogosultak lehetnek további segélyre. Mutatjuk, milyen esetekben, ki és hogyan igényelheti a nyes-t, vagyis a nyugdíj előtti segélyt 2024-ben.

Az idősebbek nehezebben helyezkednek el

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának célja, hogy azok az álláskeresők, akik korábban már részesültek álláskeresési járadékban, és az álláskeresési járadékuk folyósításának időtartama elérte a törvényben meghatározott időtartamot, az öregségi nyugdíjra való jogosultságuk időpontjának eléréséig ellátásban részesüljenek, ha addig már legfeljebb 5 évük van hátra – írja a Pénzcentrum.hu a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján megjelentekre hivatkozva.

Az ellátás létjogosultságát az a körülmény adja, hogy a nyugdíjhoz közel álló álláskeresők elhelyezkedési esélyeik sokkal rosszabbak, mint a fiatalabb álláskeresőké. Az ellátás segítséget nyújt számukra a megélhetéshez addig az időpontig, amíg a nyugdíjjogosultságot el nem érik.

Van hova nyúlni annak, aki nyugdíj előtt marad állás nélkül

A már nyugdíjas ortaházi Ráczné Zvér Zsuzsanna maga nem volt érintett a nyes igénylésében, ismerősi körében azonban többen is voltak, akik néhány évvel nyugdíjazásuk előtt leépítés miatt hirtelen munka nélkül maradtak. Számukra nagy segítséget jelentett a nyes, hiszen a 60 év körüliekért már nem kapkodnak a munkaerőpiacon, főként vidéken, és nehezen találtak munkát. A lehetőséget ismerték, éltek is vele. Annyi kötelezettsége van a nyes-ben részesülőnek, hogy magának is kell állást keresnie, illetve legalább három havonta jelentkezni kell az állami foglalkoztatási szervnél, igénybe venni támogatott képzési lehetőséget, részt venni a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban.

Öt évvel a nyugdíj előtt igényelhető, de vannak feltételek

A nyugdíj előtti álláskeresési segély, röviden a nyes feltételei 2023. január 1-jétől módosultak, és elég speciális esetben járhat. Lényegében az lehet jogosult, akinek: