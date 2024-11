A rovarokkal táplálkozó, repülni is képes állatot a térségben kutatómunkát végző szlovén Természetvédelmi Biológusok Egyesületének tagjai azonosították. Feljegyzésük szerint a nimfadenevér a 18. olyan denevérfaj, amely felbukkant a Zala és Vas vármegyékkel szomszédos Goricskó területén. A terepmunka során csupán egyetlen példányát sikerült megfigyelniük az emlősök osztályába tartozó állattal, amelynek befogását egy komplex kutatási céllal megszervezett terepmunka során, hálózással érték el. A szlovén biológusok szerint a nimfadenevér goricskói észlelése azért számít szenzációnak, mert ez a faj eddig csak a dél-délnyugati részén fordult elő a szomszédos országnak, a hazánkkal határos területén még sosem látták. Miután a denevérek általában kolóniákat alkotva élnek, ezért könnyedén elképzelhető, hogy egy véletlenül ide vetődő, „kóbor” egyedről van szó.

A nimfadenevér Zalában is ritkaságnak számít. Fotó: Archív

Magyarországon nem ismeretlenek

A nimfadenevérekkel, s általában a denevérek magyarországi előfordulásával kapcsolatban Lelkes András természetvédelmi őrtől, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársától kértünk információkat. A természetvédelmi szakember elmondta: Európában 52, míg hazánkban 28 denevérfaj lelhető fel, ezek egyike a nimfadenevér. A Magyarországgal szomszédos térségben most újonnan észlelt faj nálunk tehát ismert, bár Zalában ugyancsak ritkaságnak számít, ő még nem is találkozott annak egyedeivel.

Lelkes András természetvédelmi őr. Fotó: Gyuricza Ferenc

A nimfadenevér jellemzői

- A nimfadenevér hosszú ideig nálunk sem volt jegyzett, hiszen azt csak az utóbbi időben különítették el a bajszos denevértől – magyarázta a természetvédelmi őr. – A nimfadenevér a kisebb testű denevérek közé tartozik, tömege mindössze 4-8 gramm, ugyanakkor a kiterjesztett szárny fesztávja akár a 40 centimétert is elérheti. Az Alföld kivételével szórványosan bárhol előfordulhat hazánkban, de leggyakrabban az Északi-középhegységben és a Bakonyban, hiszen a 300 métert meghaladó tengerszint feletti magasságot kedveli. Erdőlakó, jellemzően a nagyobb kiterjedésű, zárt erdőtömbjeinkben fordul elő, ebben különbözik a legtöbb hazánkban fellelhető denevérfajtól. A tipikus élőhelye az erdőkben kialakult, hűvösebb völgyek közelében található, ott, ahol víz, például egy csörgedező patak vagy egy ki tó is előfordul. Mindez azt jelzi, hogy elég sok minden szükséges ahhoz, hogy jól érezze magát. Általában a fák odvaiban pihen, ott szaporodik, illetve tudomásunk szerint ott is telel, de erről nagyon sok adattal nem rendelkezünk. Ami még érdekes lehet vele kapcsolatban, hogy egyedei a többi hazánkban előforduló denevérfajhoz képest viszonylag magas életkort érhetnek el.