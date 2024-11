A fiatalok körében a legnépszerűbb 45 perce

Komoly függőséget okoz a nikotinpárna - akár kapudrog is lehet?

Az alternatív dohánytermékek piacán az elmúlt években itthon is nagy lendületet kapott egy új, függőséget okozó termék. A nikotinpárna különösen a 18–25 éves korosztályban, de a 14-15 évesek körében is egyre népszerűbb, vagyis már általános iskolában is megjelenik, akár a nyolcadikos tanulók háromnegyede próbálta már.

A nikotinpárnák tiszta növényi rostból és hozzáadott nikotinnal készülnek, dohányt nem tartalmaznak Forrás: Shutterstock

Képzelje el, ahogyan az ínyét zsibbadásig csípi egy kissé büdös, miniteafilterhez hasonlító párna. Ezután átmeneti bódultságot érez, a pulzusa megemelkedik, kellemesen szédül. Ha nem elég rutinos nikotinfogyasztó, mindezt jó eséllyel egy kiadós hányás is kísérheti. Ilyen a nikotinpárna hatása. Dr. Balázs András fogorvos arra hívta fel a nikotinpárna-fogyasztókat, hogy figyeljenek a megfelelő szájhigiéniára

Fotó: Korosa Titanilla A sóval és vízzel összekevert, őrölt dohánylevelek zacskókba porciózása 18. századi svéd találmány, ma már a skandináv ország legelterjedtebb füstmentes dohányterméke. Új generációs változatai a nikotinpárnák, amelyek tiszta növényi rostból és hozzáadott nikotinnal készülnek, dohányt pedig egyáltalán nem tartalmaznak. Változatos ízekben jelennek meg a kínálatban, találunk mentolos, kólás, sárkánygyümölcsös, Red Bull-os és más ízesítésű terméket. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2023 novemberében ismertetett reprezentatív felméréséből kiderül, hogy hazánkban mindössze két év alatt 14 százalékkal csökkent a klasszikus cigarettát fogyasztók aránya, a dohányhevítéses terméket használóké pedig megduplázódott. Az új generációs termékek közül legnagyobb arányban az e-cigarettát ismerik, másodikként a hevített dohánytermékeket, míg a nikotinpárnáról a megkérdezettek egyharmada hallott. A felmérés szerint a hagyományos cigarettát fogyasztók 38 százaléka váltana ártalomcsökkentett termékekre. Ilyen a nikotinpárna is, amelyből az Index cikke alapján idén 74 százalékkal többet adtak el, mint tavaly. A havi átlagos eladások elérték az 5,4 milliót, ami 2,3 millióval több, mint 2023-ban. Miért népszerű a nikotinpárna? A környező országokban azonban jóval többet adnak el belőle, például Ausztriában havonta több mint 40 millió darabot. De miért is olyan kedvelt az „ártalomcsökkentett, azaz égéssel nem járó termékek közül legkevésbé káros” nikotinpárna? A zalaegerszegi dohányboltokban érdeklődve megtudtuk: mert nincs füstje, nincs szaga a fogínyre helyezett párnának vagy snüssznek. A fiatalok körében a legnépszerűbb, köztük is a mentolos ízesítésű, mert akkor és ott használhatják, amikor és ahol akarják. Akár egy unalmas tanóra alatt.

Hazánkban idén június 25-én lépett hatályba az a jogszabály-módosítás, amely szerint csak gyermekzárral ellátott csomagolásban hozható forgalomba, illetve párnánként maximum 17 milligramm nikotint tartalmazhat. Kellemes érzetet vált ki, függőséget okoz - A meghatározott nikotintartalmú tapaszok a dohányzásról való leszokásban segítenek, ezt lehet talán jónak tekinteni, de a nikotinfüggőséget okozó hatása ugyanúgy megmarad, kötődik endorfintermelést okozó központokhoz és hozzászokással jár – magyarázta dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin lenti háziorvos, belgyógyász. - Vagyis ha valaki nem leszokás céljából vesz magához dohányhevítéses terméket, akár nikotinpárnát, ez pótolja a nikotinfogyasztást, ezzel erős függőséget okoz. Annyiban mondjuk úgy egészségesebb a cigarettánál, hogy az égetett dohány egyéb káros hatóanyagait és a papír égéstermékeit nem tartalmazza. De a nikotin mindenképpen káros az egészségre, szűkíti az ereket, mérhető módon csökken a kéz és láb hőmérséklete, okozhat szívritmuszavart, légzési nehézséget. Bár a füstmentes termékkel a tüdőrákot nem kockáztatják, több kutatás kimutatta, hogy a snüssz használata: növelheti a cukorbetegség,

a nyelőcső- és hasnyálmirigyrák,

valamint a gyomor- és végbélrák kockázatát. Leglátványosabb következmény a szájhigiéniára van Dr. Balázs Andrást, a Lentiben hamarosan rendelőt nyitó fogorvost kérdeztük erről. - A különböző ízű nikotinpárnák a szájon belül használatosak, az ínyre rakják ezeket, így füstje nincs, ám amikor átitatja a nyál, furcsa szaga van - kezdte. - Felhelyezés után hamar felszívódik a véráramban a nikotin. Erős függőséget okot, hisz míg egyetlen szál klasszikus cigaretta nikotintartalma 1-2 mg, a párna ennél többet tartalmaz. A fiatalok közt van, aki többször kiveszi, visszarakja ugyanazt a párnát, ami nem higiénikus. Fogászati szempontból gondot jelent, hogy a nikotinpárnát a használók ugyanoda helyezik a szájban, ezeken a területeken gyulladás keletkezhet, az íny fokozott irritációnak van kitéve, fehéres, hártyás elváltozást okozhat, amit leukoplákiának nevezünk. Aki ilyet tapasztal, forduljon fogorvoshoz. De kihathat a fogágy-pusztulásra is. Emellett a szájszaggal is számolni kell, a nyál állaga pedig viszkózusabbá válik.

A fő tanács, hogy ne használjanak nikotinpárnát, ha mégis, akkor figyeljenek a szájhigiéniára és menjünk fogászati ellenőrzésre.

