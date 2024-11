A siklósi rendőrség egy Nyugatról hazatérő nőben felismerte a kivégzett Patkó István feleségét (Patkó Gerber Istvánnét), aki beismerte, hogy Beremend határában ő lőtte agyon a 13 éves Etelkát, akinek testét egy kiszáradt kútba dobták, valamint, hogy férjével együtt ő végzett egy Kovács Erzsébet nevű pécsi lánnyal, és egy 40 éves nagykanizsai nővel.

Ma is borzongatók a múlt rendkívüli hírei. Fotó: a Borsszem Jankó folyóirat 1902. január 12-ei lapszáma / archív

Nagykanizsán is öltek a sorozatgyilkosok

„Többek között bevallotta azt, hogy Nagykanizsán is megöltek egy 40 év körüli asszonyt. Ezzel kapcsolatban a pécsi államügyészség átküldte a nagykanizsai rendőrségnek Patkó Gerber Istvánné vallomását, amelyben a gyilkos asszony elmondja, hogy 1946 őszén férjével együtt ki akartak szökni a határon, de csak Kanizsáig jutottak el. Nagykanizsáról Kiskanizsa felé távoztak. Útközben egy 40 év körüli asszonyt láttak meg füvet szedni, összenéztek a férjével és egy pillanat alatt megegyeztek, hogy az asszonyt ruhájáért megölik. Magukkal csalták, s amikor az asszony gyanút fogott, vissza akart fordulni, Patkó leteperte a földre és pisztolyával agyonlőtte. Aztán az asszony levetkőztette a halottat és elmenekültek. Most – az érdekessége az ügynek, hogy a bemondott időben semmiféle asszonyi hullát nem találtak Kiskanizsa környékén, s eltűnésről sem érkezett jelentés. A vallomásban több helyen is ellentmondás van, s így a nagykanizsai rendőrség helyszíni szemlére kérte a bestiális asszonyt, hogy pontosan határozza meg a gyilkosság színhelyét.” (Zala, 1948. szeptember 29.)

Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horrorfilmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi bűnügyeket olvasva.

A Zala 1948. október 2-ai lapszáma tudósított róla, hogy a lefolytatott pótnyomozás a rendőrséget igazolta. Kiderült, hogy Somogyszentmiklós és Szentgyörgyvár között 1946. május 27-én talált női holttest – aki Bozsics Erszébet, 40 éves nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottal azonos – a gyilkos házaspár áldozata.