Sztálin halálát követően Magyarországon a viszonylagos enyhülés politikája kezdődött meg, amely nem járt ugyan a diktatúra megszűnésével, de Nagy Imre miniszterelnök 1953 nyarán felszámolta az internáló- és kényszermunkatáborokat. A rabokat azonban ezt követően is rendőrhatósági felügyelet alá helyeztek, titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk és a legtöbb esetben nem térhettek vissza egykori lakóhelyükre. Az utolsó recski rabok 1953 szeptemberében hagyták el a tábort, amit ezután szinte teljesen elbontottak.

Kevésbé ismert tény, hogy a Balaton vidékén is működtek rabtáborok. Az egyik ilyen a badacsonyi bazaltbányánál helyezkedett el. 1949 tavaszán a Badacsony egyik legszebb kilátópontján, a régi bánya 70-80 méter magas sziklafalai alatt szögesdróttal körülvett, szigorúan őrzött tábort létesítettek a kőbányában dolgoztatott foglyoknak. A tábor magja egy elhagyott bányászlakás volt, ebben volt az iroda, a raktár és az őrség helye, a mellé épített lapos tetős, L alakú, börtönszerű épületben pedig a rabokat zsúfolták össze. Az internált rabok dolgoztatását követően az 1950-es évek elejétől az Alföldről kitelepített kulálokkal – a rendszer ellenségeként megbélyegzett gazdagparasztokkal – töltötték fel a tábort. Kalmár László, a bánya történetének dokumentálója így írt a rabok életéről: „A 80 főt számláló badacsonyi muszos csoport - akárcsak a korábbiak – a badacsonyi bazaltbánya 312 méter magasan fekvő kőfejtőjében dolgoztak két műszakban. Az első műszak hajnali 4 órától délig, a második műszak pedig déltől este 8 óráig rakta a követ a csillékbe vagy tolta a csilléket. Egyébként a rabszállás mindenkori lakói és a „civilek” egy munkahelyen dolgoztak: az előbbiek segédmunkásként, az utóbbiak pedig szakmunkásként „építették a szocializmust…” A munkaszolgálatosok zsoldja 60 forint volt havonta, aminek a felét azonnal le is vonták: 10 forint ment a békekölcsönre, 20 forintért pedig cigarettát adtak dohányosnak és nem dohányosnak egyformán. A megmaradt 30 forint kb. egyenlő volt az errefelé szokásos napszámbérrel. Ebből lehetett vásárolni kevéske zsírt, töpörtyűt, „kettes kolbászt” stb. Kellett is a „pótlás”, mert a koszt elképesztően silány volt. Hallottam, hogy a 80 fős, igen nehéz munkát végző alakulatnak 2, azaz kettő kilogramm húsból készítettek pörköltet. Ilyen körülmények között szinte létfontosságúak voltak a „civilek” által juttatott karéj zsíros kenyerek, szelet szalonnák és persze a hazulról kapott kis csomagok is. Tomaj lakói akkor is kimutatták a rabok iránt érzett rokonszenvüket, amikor azok a falun keresztül masíroztak a „libaúsztatóra” fürödni. Ilyenkor egy-egy kiflit, zsömlét csúsztattak a zárt sorokban menetelők kezébe.”