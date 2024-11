Az általa elmondottak szerint a maximum négymillió forint értékű, kamatmentes támogatás szabad felhasználású hitel lesz, a törlesztési futamidejét pedig tíz évben határozták meg. Ha a törlesztési idő alatt a hitelt felvevőnek gyermeke születik, úgy a visszafizetési kötelezettséget két évre felfüggesztik. Második gyermek esetén újabb két évre szünetel a törlesztés, s az akkor még fennálló tartozás felét elengedik. Harmadik gyermek születése esetén a munkáshitel felvételéből keletkezett teljes adósságot jóváírják.

Simon Zoltán szerint a munkáshitel bevezetése jó szándékú kezdeményezés

Jó szándékú kezdeményezés

A Csörnyeföldön élő szőlész-borász Simon Zoltánnak három gyermeke is van, akiket elvileg érinthet a munkáshitel felvételének lehetősége, így őt kérdeztük a bejelentés kapcsán. Első reakcióként annyit mondott, egy jó szándékú kezdeményezésnek tartja a programot, hiszen a diákhitelhez hasonlóan ez a program is nagyon sok fiatal számára nyújthat valós segítséget, ugyanakkor minden tekintetben nem ért vele egyet, s ők valószínűleg nem is veszik igénybe azt.

– Ha a fogyasztás növelése volt a cél, arra minden bizonnyal jó lesz ez a program – mondta Simon Zoltán. – Egy életkezdés előtt álló fiatal számára valószínűleg vonzó ajánlatot jelent, hogy négymillió forinthoz juthat hozzá kamatmentesen, amit ráadásul arra költ, amire szeretné. Véleményem szerint ez ugyanakkor annak a veszélyét is magában hordozza, hogy a fiatalok úgy kezdenek önálló életet, hogy rögtön el is adósítják magukat. Természetesen nem mindenki esetében van ez így, de miután azt már látjuk, hogy a babaváró program sem vált be mindenkinél, így most is óvatosságra inteném a fiatalokat.

Vállalkozási, pénzügyi ismeretek

Simon Zoltán szerint a mai oktatási rendszer igencsak hiányos vállalkozási, pénzügyi ismeretek terén, ez például egy ilyen program bevezetésekor rögtön ki is derül. A babaváró programhoz is sokan úgy csatlakoztak, hogy nem mérték fel annak kockázatait. A felvett pénzt elköltötték, miközben a vállalt feltételeknek – kellő ismeret hiányában vagy akár vis maior okok miatt – nem tudtak eleget tenni. A saját ismerősi köréből is tud olyan személyekről, akiknél bedőlt a babaváró program, s a felvett hitel visszafizetése most komoly anyagi terhet jelent számukra.