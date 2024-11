A szolgáltató a következőket írta: "a péntek hajnalban érkező havazás és erős szél Zala megyében is több helyen okozott áramkimaradásokat. Az E.ON szakemberei hajnal óta megemelt létszámmal dolgoznak a hibák javításán. Ezeket az üzemzavarokat a legtöbb esetben a hó súlya alatt a vezetékre hajló ágak vagy a vezetékre rádőlő fák okozták. A legtöbb üzemzavart Nagylengyel, Gellénháza, Zalaegerszeg és Zalalövő térségében javították a szakembereink. Nagykanizsa mellett egy 12 méter magas, 50 cm törzsátmérőjű fenyőfa dőlt a viharban a hálózatra, Söjtörön pedig több fa szakította le a vezetékeket. A hibaelhárítást nagyban nehezítette, hogy több hibahely is felázott, fás, nehezen megközelíthető helyszínen van.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Szakembereink folyamatosan haladnak a javításokkal, a legtöbb háztartásban már újra van áram, a folyamatban lévő javítások többsége pedig sötétedésig várhatóan befejeződik. Zajkon olyan területen szakadt le a vezeték, hogy a felázott talajon munkagépekkel nem, csak gyalogosan lehetett megközelíteni a hibahelyet, emiatt több időt igényel a javítás, de 18 órára itt is helyreáll majd az áramszolgáltatás. Pálfiszeg és Barlahida térségében ötven lakossági ügyfelünk áramszolgáltatását néhány óráig még aggregátorral biztosítjuk, mert ezen a szakaszon is több időt vesz igénybe a leszakadt vezetékek javítása, de ügyfeleink áramellátása a munkálatok idején is mindvégig biztosított lesz."