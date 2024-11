A mesterlevelek átadó ünnepségén kedden 8 gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő mester és 6 pincér-vendégtéri mester vehette át a szakma legmagasabb minősítési szintjét jelentő mesterlevelet.

A mesterlevelek átadásakor elsőként Fullér Dávid vette át az oklevelet Gede Zsolttól és Molnár Ágotától

Fotó: Pezzetta Umberto

A mesterképzés és vizsga lebonyolításához a Kulturális és Innovációs Minisztériummal kötött támogatási szerződésnek köszönhetően 14 fős támogatási keret állt rendelkezésre a megye gyakorlati képzőhelyein tanulók gyakorlati képzését vállalók számára a mesterképzés és vizsga költségeire. Negyven százalékos önerő és 60 százalékos támogatás mellett lehetett részt venni a felkészítésen és vizsgát tenni. Minderről Molnár Ágota, a kamara általános alelnöke szólt köszöntőjében, kiemelve azt, hogy a jelentkezők saját anyagi forrásaikat sem sajnálták, hogy korszerű ismeretekre tegyenek szert a minőségi képzés keretében. Az oktatás hosszú távú befektetés, mondta az alelnök, amely a megrendelőnek és a szolgáltatónak egyaránt megelégedettséget hoz.

Mesterlevelek a legjobbaknak

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke a mester szó jelentéséről szólva az önálló vállalkozók profizmusát emelte ki, valamint arra kérte őket, hogy elhivatottságukkal motiválják a fiatalabbakat is. A mesterek a duális szakképzés fontos szereplői Zalában is, remélhető, hogy a következő generáció jövőképének kialakításában is részt vesznek.

A gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő szakmában a 180 órás, mestervizsgára felkészítő tanfolyam 2024 áprilisában indult és 2024. július elején zárult vizsgával. A gyakorlati vizsgának Zalaegerszegen a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és annak tanműhelye adott otthont. A 250 órás pincér-vendégtéri mesterképzés 2024 májusában indult, a vizsgák november közepén zárultak. A gyakorlati vizsgát Zalaegerszegen a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Technikum és az Oktatási Kabinet bonyolította le.

A ceremónián esküt tettek a frissen mesterré avatottak, majd Molnár Ágotától és Gede Zsolt vizsgabizottsági elnöktől vették át a mesterlevelet. Avatott gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő mester lett Fullér Dávid, Happ Gergő, Kiss Gergő, Máté Ferenc József, Nagy Zoltán, Németh Attila. Offner Márton, Perger Ádám. Avatott pincér-vendégtéri mester lett Borbély András, Forgács Péter Krisztián, Lucz Sándor, Nagy Balázs, Vilman Krisztián, Zsupánek Miklós.