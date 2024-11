Az 1867-es kiegyezés megkötése után sokáig nem lehetett tudni, hogy a korábbi mezővárosok közül melyik kerül a járási főszolgabíró felügyelete, és melyik közvetlen a megye fennhatósága alá. Egerszeg, sok más sorstársával együtt, igyekezett a főszolgabírói hatalomtól megszabadulni. Főként azért, mert így nem képviselhette a megye előtt közvetlenül a saját érdekeit. Bármilyen ügyben csak a járást irányító főszolgabírón keresztül érintkezhetett a megyei önkormányzattal és a felsőbb hatóságokkal. A főszolgabíró köteles volt véleményt fűzni a város által előterjesztett kérelmekhez, amelyek mindig ennek kíséretében jutottak a megyei közgyűlés elé. Észrevételei a dolgok végső kimenetelét jelentősen befolyásolták.

Önkormányzati választási plakát, 1885

Fotó: MNL Zala Vármegyei Levéltára

A városok helyzetét végül az 1871. évi XVIII. törvénycikk rendezte, mely a települések közjogi viszonyait illetően három kategóriát állapított meg: rendezett tanácsú város, nagyközség és kisközség. Az érintett helységeknek záros határidőn belül el kellett dönteniük, hogy melyiket választják. Az egerszegiek ekkor, félve a rendezett tanácsú státusszal járó nagyobb anyagi terhektől, a nagyközségi besorolás mellett döntöttek.

Zalaegerszeg rendezett tanácsúvá válását kívánók aláírásai, 1884

Fotó: MNL Zala Vármegyei Levéltára

Sokat vesztett ezzel a megye székhelye… És nemcsak azért, mert továbbra is járási fennhatóság alatt maradt, hanem azért is, mert nem jöhetett létre egy, a rendezett tanácsú városokra jellemző, fejlett közigazgatás, ahol az egyes szakágazatok kellőképpen elkülönülnek, és a tisztségviselők magasabb szakképzettséggel, jóval több fizetésért, hatékonyabban dolgozhatnak. Számos hatáskört is kiengedett ezzel a kezéből Zalaegerszeg. A rendezett tanácsú városok kezelhették például a piaci, a mezei, a hegyi, a vásári, az építészeti és közegészségügyi rendőrséget, a törvény szabta keretek közt eljárhattak az iparügyekben, valamint beavatkozhattak a gazdák és cselédeik között oly gyakori perpatvarokba. Állandó árvaszékeik útján gyakorolhatták az árva- és gyámhatóságot is. Ezenkívül anyagi értelemben is veszteség érte, hiszen a rendezett tanácsú városok számára egy külön bevételi forrás állt rendelkezésre azáltal, hogy a közvetett államadókra is vethettek ki pótlékot, s jövedelmeik gyarapítása végett a város területén illetékeket, helypénzeket és vámokat szedhettek.