Kondákor József, Tormafölde polgármestere elmondta, hogy a Magyar falu programban elnyert támogatásból sikerült újabb fejlesztést megvalósítani a temetőben. Most a ravatalozó épületét újították fel a lakosi temetőben, mely magába foglalja a nyílászárók és a burkolat cseréjét, a festést, illetve a tető felújítását. Ezáltal az oda érkezők méltó körülmények között búcsúzhatnak el szeretteiktől.

Méltó körülményeket teremtettek a temetőben Tormaföldén, a fejlesztésekről Kondákor József beszélt. Balról Cseresnyés Péter jobbra dr. Novák Anett jegyző.

Fotó: Korosa Titanilla

Méltó körülmények Tormafölde temetőiben

A temetőfejlesztés nem áll meg, terveik közt szerepel még, hogy helyet alakítanak ki az urnás temetkezéshez, urnaoszlopok kiépítésével egy térkövezett területen, illetve az új temetőrész előkészítése is megtörténik.

- Számomra és az önkormányzati képviselő-testület tagjai számára is fontos, hogy a falu két temetőjét rendben és tisztán tartsuk, illetve megtörténjen az épületek állagmegóvása – mondta.

A felújított ravatalozót megtekintette Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is és gratulált az újabb fejlesztéshez. Arról is beszél, hogy a kistelepülések fejlesztését célzó eddigi pályázatok folytatódnak, még ha alacsonyabb keretösszeggel is, illetve elindul a járási szintű fejlesztési program, mely a kisebb járásoknál 250 millió forintot ad, illetve 500 milliót, ha a megyei jogú város a járási székhely. Cseresnyés Péter javasolja a polgármestereknek, hogy pályázzanak.

Kondákor József arról is beszámolt, hogy a faluprogram egy másik kiírásán járdafelújításra nyertek el támogatást. Ezt felhasználva folytatni tudják a felújítást azon a szakaszon, ahol idén nyáron már elvégezték 250 méter hosszban a burkolat megújítását.

- Most újabb 250 méter hosszban tudjuk elvégezni a járdafelújítást a település főútján – jelezte. - Ezzel sikerül rendbe tenni, megszépíteni egy olyan szakaszt, mely meghatározza a település látképét és biztonságosabbá válik ezáltal a gyalogosok közlekedése.