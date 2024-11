Trumpék közös fia, Barron az idén lett 18 éves s először a mostani választáson élt szavazati jogával, Az ifjú az apja és anyja társaságában jelen volt a novemberi választási éjszakán. A fiatalember idén májusban érettségizett a főiskolai, egyetemi előkészítést szolgáló Oxbridge Academián, ahonnan egyenes útja vezetett New Yorkba, a jónevű Stern School of Business üzleti egyetemre, ahol ősszel kezdte tanulmányait. A nyolc és fél millió lakosú világvárosban a student a család minőségi felszereltségű, nagyszerű kilátással rendelkező, tágas penthouse-ban lakik.

Együtt a család Donald és Melania Trump a 18 éves Barronnal

Melania - ahogy eddig, bizonyára ezután is - igyekszik megőrizni a magánéletét. Tartja magát ahhoz az elvéhez, hogy a nagy nyilvánosság előtt ritkán szólal meg, s akkor is csak módjával politizál. Ahogy ő látja ezt: „Az időnkénti politikai nézeteltérések köztem és a férjem között a kapcsolatunk részei, de ezeket inkább négyszemközt kezeljük, mintsem hogy a nyilvánosság előtt vitázzunk.” Házastársához való ragaszkodását mutatja, hogy akkor is kitartott mellette, amikor párját több kínos üggyel hozták kapcsolatba.