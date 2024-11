Talán nem tévedek, ha azt mondom, hazai (zalai) viszonyokhoz képest többet vezetek az átlagosnál. Olykor találkozom olyan közlekedési szituációkkal is, amelyek fejcsóválásra késztetnek. Ma is történt egy ilyen, Nagykanizsa környékén, a hókásától még enyhén latyakos mellékúton autózva, egy kevésbé belátható kanyargós útszakaszon, hátulról nagy tempóval érkező, majd a hirtelen felbukkanó szembejövő jármű miatt szinte satufékező sofőrtárs vágott be elém, értelemszerűen engem fékezésre kényszerítve. Ez a manőver még nyári útviszonyok között, száraz burkolaton is rosszallást váltott volna ki belőlem, nemhogy azon a napon, amikor az első hónak örülhettünk. Kérem szépen, vegyük tudomásul, hogy megváltozott útviszonyok között közlekedünk!