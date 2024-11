Nincsenek óriási, csupán leheletnyi különbségek abban, hogy Budapesten milyen kulturális programokra látogatnak el, de persze még érheti vidéken is meglepetés a rendezvényszervezőt, derült ki a Zaol-podcast legutóbbi beszélgetésén. Flaisz Gergő rámutatott, még a zalai és vasi nagyvárosok között is van különbség érdeklődés tekintetében.

Megújult a weboldal, ahol nyomon követhetjük a Keresztury VMK programjait

Fotó: Mozsár Eszter

Megújult weboldal és egyéb fejlesztések

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ néhány olyan fejlesztéséről is szó esett, ami a látogatók kényelmét szolgálja és a központ működését segíti. Az igazgató azt is bevallotta férfiasan, hogy vannak időszakok, amiket magunk sem tudnak, hogy miért, de nem alakulnak olyan sikeresen, ahogy várták. Flaisz Gergő jelezte, az ő munkájukat is nagyban támogatja, ha a látogatók elővételben veszik meg a jegyet.

A beszélgetés végén szó esett arról is, hogy megújult a Keresztury VMK honlapja, ami jóval mobil-barátabb az előzőnél. A felület lehet, hogy sokak számára még szokatlan, ám éppen az volt a cél, hogy minél könnyebben találja meg mindenki azt, ami érdekli.