A zalaegerszegi és budapesti képzéseken elismert szakemberekkel, olimpikonokkal, sőt Nobel-díjasokkal lehet találkozni. Az izgalmas előadások foglalkozások mellett készség- és képességfejlesztő tréningeken lehet részt venni, ez utóbbiak különösen kedvelik a fiatalok. Annál is inkább, mivel felkészíti őket a megfelelő kommunikációra, a pályaválasztásra vagy éppen az egyetemi tanulmányokra. A különféle témákban induló tehetséggondozó program oktatói csapatában országos szinten ismert és szakmájukban kimagasló tanárok, kutatók, művészek, cégvezetők és sportemberek kaptak helyet.

Az MCC Középiskolás Programban különféle előadásokkal, tréningekkel várják a diákokat. Modern koponyánkban kőkori elme lakik címmel a közelmúltban Zsidi Zsófia pszichológus népszerű interaktív klubdélutánt tartott az evolúciós pszichológia témakörében.

Fotó: Seres Peter / Forrás: MCC Zalaegerszegi Központ

- Az MCC Középiskolás Programjára jelentkezők különböző, az őket érdeklő témák, klubdélutánok közül választhatnak, amit hetente szervezünk. A foglalkozások színes palettáján mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő témákat és ahhoz kapcsolódó tudományterületeket. Fókuszba kerülnek a bölcsész és társadalomtudományok (történelem, irodalom, közgazdaságtan, jog, pszichológia, idegen nyelvek, geopolitika, szociológia), valamint a természettudományok is, mint például a biológia, csillagászat és földrajz - sorolta dr. Sali Zsófia képviselet-vezető. - A diákok nagy számban érdeklődnek a történelmi témák iránt, kedvelik a történelem nagy alakjait bemutató rendhagyó órákat, de szerveztünk már médiát és sportot érintő előadásokat is. A másfél órás klubdélutánokra Zalaegerszegről, Keszthelyről, Nagykanizsáról érkeznek a jobbára gimnazista tanulók. A szintén ingyenes angol és német nyelvi foglalkozásokon a beszédkészség-fejlesztés a cél, így akár a nyelvvizsga és emelt szintű érettségi előtt állók is szerezhetnek hasznos gyakorlatot. Nagyon népszerű tudományterület még a pszichológia és a készségfejlesztő tréningek, ahol például időmenedzsmenttel, prezentációs képességfejlesztéssel, retorikai készségfejlesztéssel foglalkoznak. A pályaorientációs alkalmakat pedig azért ajánljuk, hogy a még tanácstalan fiatal könnyebben válasszon magának hivatást vagy felsőfokú intézményt.

Az MCC Középiskolás Programja nem csak zalaegerszegi élményeket kínál

A képviselet-vezető szerint azért népszerű a Középiskolás Program, mert az iskolai tananyagot egészíthetik ki az itt hallott ismeretekkel az MCC-s diákok. Másik előnye még, hogy a más iskolából érkezőkkel vagy a más évfolyamokon tanulókkal alakíthatnak ki kapcsolatot, tanulhatnak együtt akár nemzetközi tanulmányok során.