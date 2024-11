Az újbormustra egyik érdekessége, hogy azt a közigazgatásilag Csörnyeföldhöz tartozó területen szervezték meg, ám a dél-zalai községnek egyetlen lakója sem rendelkezik ott birtokkal. Rónási Attila, a Márton-napi rendezvény egyik szervezője úgy fogalmazott: történelmileg alakult így, s ezen már az elmúlt évtizedek sem változtattak.

Rónási Attila (balról), Hóbor-Sztrahia Kisztina, Gresa Balázs, Dunai Ernő és Balogh János a Márton-naphoz kapcsolódó Vörcsök-hegyi pinceszemlén.

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A Vörcsök-hegyen mindig is kerkaszentkirályi lakosok gazdálkodtak, a csörnyeföldieknek egy dombháttal odébb voltak és vannak a birtokaik – magyarázta. – Ezért aztán ide mindig a kerkaszentkirályi önkormányzat szervezi a pincejárásokat és az egyéb szőlővel, borral kapcsolatos programokat. Annyi kapcsolatunk azért van Csörnyefölddel, hogy most első ízben a település polgármestere, Hóbor-Sztrahia Krisztina is elfogadta a meghívásunkat, így ő is részt vesz a pincejáráson.

A programon mintegy félszázan vettek részt, a kerkaszentkirályiak mellett dobri-hegyi gazdák is, valamint érkeztek távolabbról is olyan érdeklődők, akiknek van kötődésük a térséghez. A mustrán 12 gazda borait kóstolták meg, köztük Dunai Ernőét, aki 16 éve gazdálkodik a Vörcsök-hegyen.

- A bátyám birtoka van itt, amit a halála után örököltem meg – mondja. – Szürkebarát és sauvignon blanc szőlőt termelek itt, s miután az idén kevesebb volt a termés, ezért cuvée bort készítettem belőlük. Nagyon hamar, már augusztus utolsó hétvégéjén le kellett szüretelni, ilyen korán még nem szedtünk itt szőlőt. A must cukorfoka kifejezetten magas volt, ezért szerintem jó minőségű borom lesz, aki kóstolta, mindenki így vélekedett róla.