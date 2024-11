Ennek elsődleges oka, hogy az időjárás miatt idén jóval korábban kellett elkezdeni a szüretet, ezért a borok erjedése is hamarabb fejeződött be – állítja Simon Zoltán csörnyeföldi szőlész-borász, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke. Rögtön hozzáteszi, a régi népi mondás, miszerint Márton a borok bírája, továbbra is érvényes, azaz a gazdák november 11-én, Márton-napján, vagy akár már az azt megelőző napokban biztosan véleményt formálnak az újborokról.

Simon Zoltán már a Márton-nap előtt megkóstolta a 2024-es évjáratú borait

Fotó: Gyuricza Ferenc

Márton-napra el kell végezni az első fejtést

- A keresztény egyháznak számos olyan szentje van, aki kötődik a borhoz – mutat rá a szokás teológiai hátterére Simon Zoltán. – Egy legenda szerint Szent Márton csodatévő szőlőtőkét ültetett Tours városába, amelynek püspöke volt. A Márton-nap ugyanakkor az első olyan szüret utáni szakrális ünnep, ahol már szó esik a borról. Eleink azt tartották, hogy erre a napra el kell végezni az első fejtést, illetve le kell pinkázni a hordót. Ez utóbbi azt jelenti, hogy miután Márton-napjára befejeződött a borok erjedése, ezért színültig fel kellett tölteni a hordókat, hiszen a nyugvópontra került ital már nem bugyogott ki belőlük, majd pinkával, azaz fából faragott dugóval vagy dugasszal le is kellett őket zárni. Ha Márton-napon ezt a feladatot rendben elvégeztük, akkor karácsonyra fogyaszthatókká váltak a borok.

Hagyomány és valóság

Simon Zoltán rögtön hozzáteszi: nemes dolog a hagyományok ápolása, a valóság azonban mára teljesen másként alakult. Egyrészt a természetnek, másrészt a modern technológiának köszönhetően most már sokkal hamarabb befejeződik a borok erjedése. Ez évben például július végén, augusztusban szüreteltek már, másrészt a hozzáadott élesztőknek köszönhetően az erjedés folyamata is sokkal gyorsabban zajlik le.

- Régen Szent Mihály napján, azaz szeptember 29-én szokták elkezdeni a szüretet Tokajban, de a mi vidékünkön is szeptember végén, októberben szüretelték a szőlőt – folytatja a szőlész-borász. – Idén Szent Mihály napjára a legtöbb helyen be is fejeződött a szüret időszaka, addigra a kékszőlők leve is bekerült a pincékbe. Ez évben minden jóval előbbre került időben, így mondhatni, hogy a Márton-nap is a karácsony helyébe lépett, a 2024-es évjáratú borok akár már most forgalomba hozhatóak.