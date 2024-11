A Márton-nap hagyománya szerint aki ezen a napon libát nem eszik, az egész éven át éhezik, illetve aki újbort nem iszik, egész évben szomjazik. Márton-napja jelzi a mezőgazdasági munkák végét és ilyenkor ünneplik a borászok az újbort is. Többek között ezen gondolatokat is megemlítette a nap kapcsán köszöntőjében Keléné Juhász Ilona, az egyesület elnöke.

Márton-nap alkalmából szervezett a Szent János-hegyért Egyesület pincejárást, képen a résztvevők.

Fotó: Korosa Titanilla

Márton-nap két hegyháton

- Borkedvelők és bortisztelők gyűltek össze a hagyományos Márton-napi pincejárásra és újbormustrára – mondta el a civil szervezet elnöke. - Az első megálló Lovásziban a Kútfej-hegyen Kománovics Péter tagtársunk pincéjénél volt, itt két gazda borait kóstoltuk meg, majd Tormaföldén a Szent János-hegyen folytattuk a programot. Itt a Lelkes család, majd még három borász társunk borait értékeltük, de a lakosi hegyi gazdák is megmutatták boraikat. Így összesen mintegy 40 -féle nedűt kóstoltunk.

Keléné Juhász Ilona azt is elmondta, hogy a Márton-napi pincejárás után este zenés libavacsora várta az egész napos esemény résztvevőit. Az esti programon mintegy 50-en vettek részt. Az egész napos eseményhez a Lenti Kertbarátkör Egyesület tagjai is csatlakoztak. A rendezvény sikeres lebonyolításához segítséget nyújtott Tormafölde és Tornyiszentmiklós önkormányzatai is.