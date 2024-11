Hőningerné Császár Mónika és Hőninger János november 10-én próbálták ki magukat a számukra bakancslistás, a maratoni versenyek klasszikusának számító Marathón-Athén futóversenyen. A maratoni kihívás számukra sikerrel végződött.

Hőningerné Császár Mónika és Hőninger János az Akropoliszon

Fotó: ZH

Maratoni kihívás - távolság, szintemelkedés, mikroklíma

- A sportesemények közül a Athens Maraton The Authentic kiemelkedik, mivel egy igazi történelmi és hősi esemény miatt született – számolt be a futásról Hőninger János. - Minden évben több mint 20 ezer ember próbálja ki magát Európa egyik legnehezebb utcai maratonján, ahol 42.195 métert, 350 m szintemelkedést és egy nagyon különleges mikroklíma hatásait kell leküzdeniük a futóknak, sokaknak nem is sikerül befejezni a versenyt. Elmentünk mi is, hogy leromboljunk egy mítoszt: a hírvivő Pheidippidész nem a futás miatt halt meg, valószínűleg már a csatában halálos sebet kapott. Az athéni Maraton mindig is előkelő helyet foglalt el a sportrajongók szívében és elméjében. Ez a verseny a kitartás szimbóluma, hiszen a legnagyobb erőfeszítést igényli, ahol az ember a test, a lélek és az elme határait teszi próbára, miközben a futó megpróbálja túllépi a fizikai és szellemi korlátait.

Maratoni kihívás teljesítve - Hőningerné Császár Mónika és Hőninger János a célban

A sportélmény mellett – tették hozzá - lehetőségük volt a hagyományos görög vendégszeretetet, gasztronómiát is élvezni, felfedezni Athén városát, amely éjjel és nappal érzelmesen lüktet. A 2500 éves történelmi helyekhez jól illenek a laza, mosolygó görög emberek, akik vidám közösségi életet élnek a számtalan minőségi kávézóban, étteremben és a már-már művészi módon graffitizett utcákon.

Az istennő támogatását kérték

- Az Akropoliszon megtekintettük Niké templomát, aki a görög mitológiában az atlétikai győzelem istennője is. Kértük, hogy ha van módja segítsen majd egy kicsit a futás alatt. Egyértelmű, hogy a hátszelet neki köszönhetjük a versenyen – mondta Hőninger János viccesen. - Megnéztük még az Indiana Jones-filmben is szereplő antiküthérai szerkezetet, a világ legősibb számítógépét, ami naprendszerbeli objektumok pozíciójának megállapítására, holdfogyatkozások kijelzésére alkalmas. Egyesek szerint ez valójában időgép, vagy maga a csillagkapu, mely más naprendszerekbe repít. Hallottunk egy titkos helyről is, felmentünk a Lükabéttosz-hegyre naplementekor s itt döbbenetes színorgia tárult a szemünk elé, lábunk alatt az egész várossal, a kivilágított Akropolisszal, mintha visszarepültünk volna az időben és Zeusz ontotta volna villámait! Mire elkezdtük a maratont már közel annyi városnéző kilométer volt a lábunkban, mint ami előttünk állt.