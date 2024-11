E szándékot azonban az élet felülírta, mert lejárató kampány indult ellene, tette hozzá a város korábbi polgármestere és országgyűlési képviselője. Mint Manninger Jenő mondta, az új polgármester „egyfelől békét hirdet, de ezzel egyidőben folyamatosan félinformációk alapján vádaskodik”. Szerinte megtervezett lejárató kampányról van szó, amit előzetesen nem gondolt volna, hisz újabb választáson már nem akar indulni, már csak a kora miatt sem, s ebbéli elhatározását újfent megerősítette lapunknak.

Manninger Jenő: A Facebookon csöpögtetni ellenőrizetlen, egyoldalú információkat: az egyértelműen megtervezett lejárató kampány Fotó: A szerző

Lejárató kampány a Facebookon

A politikus azt mondta, az új városvezetőség a hivatal átvétele után természetesen indíthat vizsgálatokat, ha felesleges költekezést gyanít, „de a Facebookon csöpögtetni ellenőrizetlen, egyoldalú információkat: az egyértelműen megtervezett lejárató kampány”. Kijelentette, amennyiben ez tovább folytatódik, feljelentést tesz.

Hazugsággal vádolták

– Azt írták, hazudtam, mert nem valós számokat mondtam az átadáskor azzal kapcsolatban, mennyi a város szabad pénze. Akkor úgy fogalmaztam: 230 millió forint áll rendelkezésre szabad felhasználású pénzeszközként, de szerintük csak 17 millió volt az általános tartalékban. Nos, csúsztatnak, mert a két fogalom nem ugyanaz. Mindkét szám igaz, így szerepelt az átadási jegyzőkönyvekben is – részletezte Manninger Jenő.

Az új testület alakuló ülése idén október elején. Azóta egyre feszültebb a viszony… Fotó: A szerző

A Helikon park fái

A volt polgármester emlékeztetett, a város mostani vezetője a kampányban folyamatosan arról írt, hogy Keszthely önkormányzata felelőtlenül fákat vágatott ki például a Helikon parkban. „Azonban ez hazugság, hiszen ilyenre csak szakértői vélemény alapján került sor, s ez esetben mindig új fákat ültettünk. Megjegyzem: dr. Tóth Gergely hivatalba lépése óta már adtak engedélyt fakivágásra”, emelte ki a politikus, felidézve, utóda szerint rossz kivitelezőt választottak, „pedig polgármesterként tudnia kellene, hogy nyílt eljárásnál a testületnek csupán annyi lehetősége van, hogy új eljárást ír ki, ha valamiért nem tetszik a legolcsóbb ajánlattevő”.

Az új bölcsőde látványterve. Az épület jövő nyárra elkészül Fotó: önkormányzat

Manninger Jenő: csúcsra járatott pitiáner ügyek

– Aztán itt van két pitiáner ügy, amit csúcsra járatnak hamis információkkal. A mi Keszthelyünk című könyv a polgármesteri keretemből készült, mivel hasonló kiadványa nem volt a városnak. Az utolsó ilyen 2018-ban jelent meg, s már minden példánya elfogyott. Azt is felróják, hogy családi – egyébként Keszthelyre vonatkozó – kötődésem miatt két oldalon családi fotóval is szerepelek, s több képen is rajta vagyok. Nos, 22 évig voltam Keszthely közéleti szereplője, így ez a vád szerintem nagyon kicsinyes és irigy, pláne úgy, hogy szerintem az album kifejezetten igényes lett. A könyv példányainak egy részét szétosztottuk a Keszthelyért dolgozó emberek között, a többi pedig a turisztikai egyesületnél van – hangsúlyozta Manninger Jenő.