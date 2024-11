- Nem szégyellem a betegségemet, bárkivel előfordulhat, a gyógyulásra koncentrálok - mondta érdeklődésünkre a legsúlyosabb kór rémével Berkes Dániel, énekművész, művésztanár, a Zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola tanára, akinek a nevét lassan egy egész ország megismeri, hiszen az ének versenyeken és a tehetségkutatókban mindig jól szerepelnek a tanítványai, most éppen Sárközi Rolandért, az X-faktor szereplőjéért szurkolhatunk. - Egyelőre a kemoterápiás kezelések zajlanak, amik megviselnek ugyan, de közben rengetegen keresnek fel, sűrűek a napok. Az iskolából jönnek a kollégák, a színházbeli barátok, és a két hónapos kisfiammal is sokat foglalkozom. Az őszi utolsó fűnyírás és az autó gumicseréje is rám várt, nem volt megerőltető, a kemoterápiamentes heteken jól vagyok. Nagyon jólesik és óriási megtiszteltetés, hogy ennyien összefogtak miattam, koncerteket szerveznek, támogatnak, elmondhatatlanul nagyon jó érzés.

Berkes Dániel 2021-ben a tanítványai körében. Ma a legsúlyosabb kór van jelen az életében

Fotó: Pezzetta Umberto

A legsúlyosabb kór legyőzésére készül

Mint arról beszámoltunk, a fiatal zenész, Berkes Dániel nehéz élethelyzetbe került súlyos megbetegedése okán. A barátai, tisztelői, munkatársai, volt iskolatársai, kollégái mondhatni, Dunántúl szerte azonnal léptek, hogy támogassák a családot.

November 18-án Szentgotthárdon tartott az ottani zeneiskola tanári koncertet, november 26-án Keszthelyen 18 órai kezdettel tartanak jótékonysági koncertet a felépülésének segítésére a Balaton Színházban. A munkahelye, a Zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola december 17-én 18 órai kezdettel a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tart jótékonysági karácsonyi koncertet, melynek teljes bevételét a 37 évesen megbetegedett Berkes Dánielnek ajánlják fel. A zalaegerszegi hangverseny védnöke Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója.

Wohner Dóra énekesnővel Keszthelyen. Fotó: ZH Archív

- Több mint tíz éve erősíti a tanári karunkat Berkes Dani, a klasszikus, a jazz, s musical ének tanszak növendékei tanulnak nála, szép sikereket érve el - mondta Győrffyné Könczöl Tímea igazgató, aki nemcsak a nehéz napokban tart szoros kapcsolatot kollégájával. - A tehetséggondozás iskolánk egyik erőssége, ebben számíthatunk Danira. Nagyon átérzem a helyzetét, mindannyian együttérzünk vele, várjuk, hogy mihamarabb visszatérjen. Az összefogás példaértékű, akár egész napos hangversenyt is tudnánk tartani, a tervek szerint itt lesz Sárközi Roland is. A zenekaraink, a kórus, a kamaracsoportok és a magánének tanszak növendékei egyaránt színpadra állnak.