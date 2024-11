A légiforgalmi irányító volt a legjobban fizetett szakma két évvel ezelőtt a Központi Statisztikai Hivatal szerint, míg a második helyre a szakorvos hivatás, a harmadikra pedig a törvényhozó, miniszter és államtitkár csoport került. Ezzel szinte egy időben a hiányszakmákat egy másik szervezet fogta össze. Ezek között szerepel a villamosberendezés-összeszerelő, a szoftverfejlesztő, a rakodómunkás és a bolti eladó is. A csütörtöki "szakMa-vár" pályaválasztási rendezvényen pedig egy számomra új képzésre is felkaptam a fejemet, amit tényleg a felgyorsult világ generált. A Thúry-technikumban lehet már kereskedő és webáruházi technikus szakmát is kitanulni, mely új távlatokat nyit a kereskedelem területén. Az általános kereskedelmi folyamatok megismerése mellett alapos tudással rendelkezik a marketing, az online értékesítés és a webáruházak működésével kapcsolatosan.

Nem légiforgalmi irányító látható a képen, szerencsére. A Kanizsa Arénában egy kislány VR-szemüvegén keresztül egy virtuális világba cseppent, ahol egy robotnak segít épp

Fotó: Benedek Bálint