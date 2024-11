Dr. Kozma-Bognár Tamás urológus főorvos is javasolt megoldást az egyéni bajokra

A megelőzés a zöldhályog esetében is roppant fontos, hiszen a kór kezeletlenül a látóideg rostjainak fokozatos pusztulásával jár - figyelmeztetett előadásában a szakember. Vizsgálatokkal kiszűrhető a szemnyomás emelkedése, szemcseppekkel, lézeres kezeléssel, műtéttel kordában tartható, viszont a betegség állandó ellenőrzést igényel, a kezelése élethosszig tarthat. A vakság leggyakoribb oka, az időskori makuladegeneráció ellen 2005-ig semmit sem tudtak tenni. Mára a "száraz" típusa, bár nem gyógyítható, megfelelő kezeléssel, bizonyos vitaminokkal lényegesen lassítható az előrehaladása. Fontos a megelőzés, az egészséges életmód, a szem természetes védelmi mechanizmusát erősítő táplálkozás, mindenképpen kerülni kell az ereket károsító dohányzást, ami a betegség kialakulásának kockázatát többszörösére növeli. A" nedves" makuladegeneráció kóros érképződést produkál az éleslátás alatt, s a gyenge falú, hevenyészett erekből könnyen vér kerül a látóhártya rétegei közé. Az utóbbi években a daganatképződést is gátló injekciókkal, lézeres technikákkal e téren is sikerült javulást elérni. Zalaegerszegen a szemészet már 19 éve rendelkezik OCT készülékkel, amellyel megfigyelhetik az éleslátás helyét is - így időben tetten érhető és sikerrel lassítható a makuladegeneráció is.