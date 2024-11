A Katasztrófavédelem 2023-ban több évfordulót is ünnepelt. 75 éves lett az intézményes tűzoltóképzés, illetve 85. születésnapját ünnepelhette a tűzoltózenekar. Ebből az alkalomból született meg a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának időszaki kiállítása, amit most tablótárlat formájában az ország több városában mutatkozik be. Ha valaki nem tudja megnézni személyesen a tárlatot, akkor a múzeum oldalán virtuálisan kalandozhat a Tűzoltó Múzeumban. Cikkünket pedig itt olvashatják a témában.