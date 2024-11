Balogh László emlékeztetett: a Lakatos Márkkal kapcsolatos botrányt Ábrahám Róbert újságíró leleplező videója robbantotta ki. Az újságíró által közzétett videóban egy korábbi intézetis fiú azt állította, hogy évekkel ezelőtt, amikor még 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér. Arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott. A rendőrség már nyomoz az ügyben, ugyanakkor egyes információk szerint Lakatos Márk elhagyta az országot.

Balogh László korábbi polgármester szerint a városvezetésnek lépnie kellett volna Lakatos Márk kanizsai előadásának ügyében

Fotó: Szakony Attila

Hétfőn még hirdették Lakatos Márk előadását

- A botrány hatalmas közfelháborodást keltett, ami abból is lemérhető, hogy Lakatos Márk előadásait, nyilvános megjelenéseit sorra lemondták a helyszínt biztosító intézmények, többek között olyan baloldali vezetésű városok is, mint Pécs, Szeged vagy Érd - fogalmazott Balogh László, aki hozzátette: Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központban viszont még hétfőn is hirdették Lakatos Márk december 2-ai előadását és könyvbemutatóját.

Balogh László egyúttal azt is jelezte: azt egyelőre nem tudni, hogy a művelődési központ milyen konstrukcióban vállalta, hogy helyet biztosít a rendezvénynek, s valószínűleg egy ilyen szerződés már hónapokkal korábban, még a botrány kirobbanása előtt megköttetett, de az minimálisan elvárható lett volna, hogy az elmúlt két hétben átgondolják, valóban helyet, teret akarnak-e biztosítani Lakatos Márknak az intézményben.

Nem érte el az ingerküszöböt

- A helyszín lemondását egyébként Horváth Jácint polgármester is kezdeményezhette volna, hiszen a HSMK önkormányzati fenntartású intézmény - húzta alá Balogh László. - Ám úgy tűnik, a baloldali városvezetésnél nem érte el az ingerküszöböt ez a történet. Pedig az emberek határozottságot és karakán kiállást várnak a megválasztott vezetőktől, nem pedig azt, hogy hallgassanak és lapítsanak, ahogy tették ezt az állatmenhely ügyében is. Sajnos, ki kell mondani, hogy Horváth Jácint és csapata csak akkor mutat aktivitást és érdeklődést, amikor jól fizető tisztségeket és megbízásokat kell osztogatni. A kanizsaiak felháborodása vagy éppen a város jó híre nem érdekli az Éljen VárosuNK Egyesület! frakcióját.