A városban élő kutyás társadalom igényeivel találkozott az elképzelés, így a gazdák és kutyáik műfüves fedett helyen gyakorolhatják az engedelmesség fortélyait, mondta szombaton érdeklődésünkre a három éve alapított Sport és Hobby Kutya Park vezetője, Paksa Dávid. A felelős kutyatartás kitartást, fegyelmezettséget is jelent, ehhez kapnak segítséget az érdeklődők a Ricco Mobili Kft. telephelyén található helyiségben.

A felelős kutyatartás egyik feltétele, hogy tanítsuk a kedvencünket. Erre kínál lehetőséget Zalaegerszegen az új fedett kutyás pálya. Képünkön Filou, a belga juhász mutat be őrző-védő gyakorlatot.

Fotó: Pezzetta Umberto

- Szerencsére már több kutyaiskola is működik Zalaegerszegen, ami mutatja, igény van ránk, hiszen a városban rengeteg kutya él, főleg a COVID alatt futott fel a számuk, úgy tudom, legalább háromszorosára emelkedett. A tartásukhoz azonban ismerni kell a természetüket, igényeiket, szükségleteiket, hogy az együttélés és a közösségben létezés ember és kutya számára egyaránt kellemes élmény legyen - mondta Paksa Dávid, hozzátéve, ebben tudnak segíteni a képzett szakemberek. - Akár néhány alkalom is elég lehet ahhoz, hogy a kutyák együttműködőek legyenek, érzelmileg, fizikailag is jól érezzék magukat. A társadalom nem feltétlenül készült fel arra, hogy ezt hogyan kell jól csinálni, én is nap mint nap látom az incidenseket utcákon, tereken. Ha valaki időt áldoz a kutya tanítására, az többszörösen megtérül, mivel minimalizálja a konfliktusokat, sokszorozza a közös örömöt.

A kutyatartás lehet öröm, lehet küzdelem

A raktárépületből kialakított zalaegerszegi terem avatására meghívták Budapestről a nemzetközi versenyeken sikerrel szereplő Takács Levente kutyakiképzőt, segédet, aki Filou nevű belga juhász kutyájával mondioring bemutatót tartott az érdeklődőknek, Az engedelmesség, ügyesség, őrző-védő feladat, fizikai állóképesség kialakítására, gyakorlására alkalmas kutyasport egyre népszerűbb a világon, mondta Takács Levente. Hamarosan ő maga májusban két éves kutyájával Görögországba utazik a mondioring világbajnokságra.

- A fegyelem, a találékonyság és a bátorság magasiskolája a mondioring - tájékoztatott az ifjú kiképző. - Franciaországból származó kutyás sportág, magas fizikai és szellemi követelményeket csak a testileg és lelkileg is ép kutyák képesek teljesíteni. Filou francia nyelven kapja a vezényszavakat, hogy meg tudja különböztetni a mindennapi kapcsolatot a versenyfeladatoktól.