Első ránézésre még könnyűnek is tűnhet a feladvány, ugyanakkor ha jobban megnézzük, több szabályt is alkalmaznunk kell a megoldáshoz. Erre emlékeztet a BKV Zrt. hivatalos Facebook-oldala is, ahol ez a feladvány is megtalálható. Te meg tudod oldani ezt a KRESZ-tesztet?

KRESZ-teszt: te meg tudod oldani?

Forrás: BKV Zrt./Facebook

A KRESZ-teszt könnyűnek tűnhet, de mégsem az

Zalában a nagyáruházak parkolóiban gyakran találkozhatunk ezzel a szituációval, ahol egyáltalán nincsenek a kereszteződésben közlekedési táblák, így a jobbkéz-szabály az érvényes.

Jobbkéz-szabály: Az egyik nagykanizsai hipermarket parkolójában tábla figyelmeztet a jobbkéz-szabályra, ahol nincs ilyen, ott is ez érvényes

Fotó: Szakony Attila

Az biztos, hogy érdemes odafigyelni, mert nagyon sokan még mindig megszokás, és a tévesen értelmezett szokásjog alapján kanyarodnak, sőt közlekednek is. Így aztán ez a teszt talán segítség nekik is, hogy ne úgy közlekedjenek, ahogy eddig!

A MEGOLDÁST ITT TALÁLJA!