A téma megvitatása során elfogadták Gyarmati Antal polgármester javaslatát, így a helyi lakosok december 3-án, 18 órakor a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban tehetik fel kérdéseiket, illetve mondhatják el közérdekű véleményüket, javaslataikat a testületi tagoknak. Arról is döntötték, hogy a jövő év tavaszán, a költségvetési rendelet elfogadását követően újabb közmeghallgatást tartanak, illetve akkor kerül sor a már hagyományos városrészi fórumokra is.

Mindezt megelőzően a bizottsági struktúrához kapcsolódó személyi döntéseket hozta meg a képviselő-testület. Azt már az alakuló ülésen jóváhagyták, hogy az önkormányzat az eddigiek szerint a jövőben is két bizottságot működtet, most ezek tagjait választották meg. A pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottság elnöke továbbra is Vertetics László marad, míg az önkormányzati képviselők közül Gyenese István, Kalamár Péter és Végh József lesznek a tagjai. Külsős tagnak Kovács Krisztiánt, Németh Zoltánt és Szabó Sándort választották. A kulturális és népjóléti bizottságnak Szabó Tibor személyében új elnöke lesz. Az önkormányzati képviselők közül Gyenese István, Kalamár Péter és Vertetics László, míg külsősként Bischofné Hesinger Katalin, Horváth Edmondné és Laki Eszter kerül be ebbe a bizottságba.

A képviselő-testület arról is döntött, hogy inflációkövető mértékben emelni kell az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díját, ehhez a következő testületi ülésre a hivatal munkatársai készítenek javaslatot. A helyi adók közül várhatóan hasonlóképpen változik a kommunális és idegenforgalmi adó mértéke, míg az iparűzési adó nagyságrendje változatlan marad. A sírhelyek megváltásának összegével kapcsolatos döntés előkészítésére szintén felkérést kaptak a hivatal munkatársai.