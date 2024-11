A rendkívül rossz állapotban lévő, balesetveszélyesnek tartott fahíd felújításának szükségszerűsége már hónapokkal ezelőtt felmerült, az előző ciklus utolsó testületi ülésén is napirendre került a kérdés. Káli Lajos, a település leköszönő polgármestere akkor azzal az előterjesztéssel élt, hogy a közlekedés biztonsága érdekében azonnal végeztessék el egy vállalkozóval a munkát, amit a képviselő-testület többsége nem támogatott, így a felújítás akkor el is maradt. A község október elsején hivatalába lépő új polgármestere, Nagyné Varga Klára most viszont arról tájékoztatott bennünket, hogy időközben a felújítást közösségi összefogással maguk a helyi lakosok végezték el.

A helyi lakosok közösségi összefogással újították fel a fahidat

Forrás: Szentkozmadombja önkormányzat

- Ennek köszönhetően a Kölcsey Ferenc és Arany János utcák kereszteződésében található híd mostantól vadonatúj, stabil és strapabíró akác gerendákkal szolgálja a helyiek biztonságát és kényelmét – mondta Nagyné Varga Klára. – A felújítás során nemcsak a híd kapott új életet, hanem az emelkedő alján található pihenőrész is megújult: a kereszteződés biztonságos belátását korábban akadályozó tuják már két héttel ezelőtt, a gyökerei pedig a híd felújításával egyidőben eltávolításra kerültek, illetve teljes körű tereprendezést végeztünk. A célunk az volt, hogy a környék nemcsak praktikus, hanem esztétikus is legyen, ahol szívesen időznek a helyiek vagy a településre látogatók.