A globalizáció legnagyobb vesztese a nyugati középosztály. Ez pedig szoros összefüggésben van napjaink legjelentősebb kihívásaival: a demográfiai krízissel, az identitásválsággal, az egymás iránti bizalom eltűnésével, jelezte a közgazdász, aki azt is hozzátette, hogy a fenti folyamatok megállításához először is a középosztályt szükséges megerősíteni, ami hazánkban sikerült, ezt a példát mutatja be a könyv.

Dr. György László szerint a magyar középosztály felemelkedése jó példa az értékválsággal küzdő nyugat számára

Fotó: Mozsár Eszter

A középosztály hazánkban és Európában

– Magyarországon egy évtized alatt, azaz 2011 és 2021 között közel 2 millió fővel bővült a középosztály – felelte érdeklődésünkre a Nemzetgazdasági Minisztérium kormánybiztosa. – A mérésekhez négy szempontot vettem figyelembe. A jövedelmi helyzetet, a vagyoni helyzetet (az Eurostat definíciója alapján), a lakhatási helyzetet, valamint negyedik elemként a szellemi és lelki fejlődés iránti vágyat. Aki mind a négynek megfelel, az számít a könyv definíciója szerint középosztálybelinek. Leginkább teljesítményalapon van átjárhatóság az osztályok között, ez a meritokratikus társadalom és gazdaságpolitika titka 2010 után hazánkban. Mi választ adunk a nyugati társadalom legnagyobb problémájára, azaz a középosztály sorvadására. A magyar családokat segítjük, ha szeretnének tenni valamit a sorsuk jobbra fordulásáért. Mára egymillióval több munkavállaló van a munkaerő-piacon, a segélyekből élőket visszavezettük a közfoglalkoztatással, munkahelyteremtési támogatásokkal a munka világába.

Dr. György László hozzátette, úgy látja, a nyugati civilizáció értékválságban szenved. A politikus jelezte, Magyarországon csökkent a leggyorsabb ütemben az Eurostat szerint a szegények aránya az egész Európai Unióban. Érdemben sikerült megerősíteni a dolgozó, gyermeket nevelő és vállalkozó középosztályt, mondta.