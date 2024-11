A középiskolások többsége határozott elképzelésekkel érkezett, hiszen sokan közülük kifejezetten kíváncsi volt a családias légkörre, ami miatt oly' sok fiatal körében szimpatikus a nagykanizsai képzési hely.

Gerencsérné Dr. Berta Renáta, az egyetemi központ főigazgatója szeretné, ha a középiskolások megismernék az új szakot

Fotó: Szakony Attila

Középiskolások: a turizmus Európában

Popovics Noémi a zalaegerszegi Báthory-technikumba jár és a turizmus szak iránt érdeklődik, ezért a továbbtanulását Nagykanizsán tervezi. Elmondta: jólesett neki, hogy az egyetemi központban mindenki segítőkészen és barátságosan fogadta, mindent megtudhatott a turizmus szakról, így a jövőjéről határozott döntést hozhat. A későbbiekben az elképzelései között szerepel a szállodavezetés, de akár saját cég alapításába is belefogna. Számára az álommeló az lenne, ha idegenvezetőként bejárhatná egész Európát. Egyébként Görögországban és Spanyolországban életvitelszerűen lakna is, s beleásná magát az ottani turizmusba is.

Noémi osztálytársa, Szentes Diána számára is vonzó a turizmus szak, bár a gazdaság-menedzsment területe szintén vonzza. Még nem hozta meg a végső döntést, ám a nagykanizsaiak mindenképpen elöl szerepelnek a listáján. Szerinte a mai világban fontos, hogy legyen diplomájuk, ugyanis egy érettségivel nem feltétlenül lehet gondtalanabb életük.

Nagykanizsa jó hely

– Vannak terveim, az egyik, hogy itt a körforgásos egyetemi központban folytassam – ezt már Horváth Dorina Diána mondta, aki a nagykanizsai Thúry-technikumban logisztikát tanul. – A rendezvényszervezés szakba jobban beleástam magam és nagyon érdekel, de a logisztikai végzettségemmel akár Győrben is folytathatom. A döntést hamarosan meghozom, szívesen maradnék Nagykanizsán, külföldre csak a diploma megszerzése után mennék tapasztalatszerzésként.

Gerencsérné Dr. Berta Renáta, a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója örült annak, hogy ilyen sok középiskolás fontosnak érezte azt, hogy megismerje a képzési kínálatukat.

Megjelent egy új szak

– Az informatikai területeket tovább bővítettük, hiszen legújabb szakunk a programtervező-informatikus, melyet szeretnénk, ha minél többen megismernének – fogalmazott. – Azért is fontos, mert látjuk azt a speciális igényt a különféle szakterületek részéről, hogy a programtervezésre éppúgy van igény, mint a mérnök-informatikus képzésre. A pályaorientációs nyílt napunkon a Pannon Egyetem többi karának képviselői is bemutatkoztak, így ablakot nyitva a képzési kínálatra.