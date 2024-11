A Keszthelyi Kórház helyzete a helyi közösség és az egész térség számára egyre súlyosabb problémává vált. Az intézmény több mint 70-80 ezer ember ellátásáért felelős, azonban az orvoshiány és a szakmai szintek alacsony létszáma miatt számos fontos ellátási terület, köztük a szülészet-nőgyógyászat, komoly működési nehézségekkel küzd. A polgármester elmondása szerint a városvezetés a kórház vezetőivel és a megyei egészségügyi vezetőkkel folytatott megbeszéléseket, azonban nem kapott érdemi információkat.

Dr. Tóth Gergely összefogást és további lépéseket sürget a kórház jövőjéért

Fotó: Mészáros Annarózsa

Bejelentették, hogy a város nyílt levelet intéz Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárhoz és dr. Révész János országos kórházi főigazgatóhoz, amelyben kérik, hogy látogassanak el Keszthelyre, és vizsgálják meg a helyzetet, valamint mutassanak be konkrét intézkedési tervet a kórházi helyzet rendezésére. A polgármester hangsúlyozta, hogy nemcsak Keszthely, de a környék 84 településének lakosai is súlyosan érintettek. A cél, hogy a kormányzat átfogó intézkedési tervet dolgozzon ki a keszthelyi kórház helyzetének rendezésére. A polgármester kifejtette, hogy Keszthely és környéke egy közös ügyért kíván fellépni, a helyi egészségügyi ellátás fenntartása érdekében kész akár a belügyminiszterhez is fordulni, ha szükséges.

A sajtótájékoztatón a polgármester említést tett még a re-pohár-ügyről, a korábbi városvezető könyvéről, a Helikon Park jelenlegi helyzetéről, amelynek tárgykörében új pályázatot írnak ki annak helyreállítására, illetve az önkormányzati ingatlanok leromlott állapotára is kitért.