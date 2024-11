Ma már köztudott, hogy Magyarországon a terhességek 8-9 százaléka koraszüléssel végződik. Ezeknek a családoknak a lelki támaszaként indult útjára egy szívhez szóló, önkéntességen alapuló, mára védjeggyé vált mozgalom.

Így néznek ki a koraszülötteknek járó Koripok és a zeneiskolás koncert kitűzők

Fotó: Mozsár Eszter

- 2015-ben hozta létre és védette le a nyolccsápos horgolt állatfigurákat, a Koripokat a Koraszülöttekért Országos Egyesület. Mostantól itt Egerszegen egyesületünk klubjában ugyancsak elkészítjük ezeket a figurákat, amik egységes horgolási technikával, meghatározott tömőanyagokkal és fonaltípussal születnek – felelte érdeklődésünkre Bognárné Bengő Hajnalka, a „Korán Érkeztem” egyesület elnöke. - Ezek az ingyenes Koripok sterilizáció után kerülnek a koraszülött kisbabák inkubátorába, hogy ők ezekbe a puha csápokba „kapaszkodhassanak”, jelképezve a közösségi összefogást és ellensúlyozva a szívszorító látványt.

A zalalövői Weiszné Tóth Erika vezetésével hivatalosan is elindult tehát havi gyakorisággal a Koripokat horgoló klub. Azok is csatlakozhatnak, akik nem érintettek, de szívesen segítenének a kis színes fonal csáposokat elkészíteni. A vasárnapi foglalkozáson kisebb lila polip kitűzők is készültek. A horgolt jelvényeket november 18-án, hétfőn a Pálóczi zeneiskola kamaratermében a 17 óra 30 perckor kezdődő, a Koraszülöttek világnapja alkalmából életre hívott koncert résztvevői és vendégei kapják ajándékba.

