A Pórszombaton élő Vincze Szabolcs elméletben és gyakorlatban is elmerült a komposztálás témájában, hiszen végzettsége környezetmérnök, és önellátásra törekvő háztáji gazdálkodóként saját tapasztalatait is meg tudta osztani velünk.

A komposztálás ideális helyszíne a kiskert hátsó, félárnyákos része

Fotó: Korosa Titanilla

A komposztálás több módon is történhet

- A komposztálás során szerves anyagokat gyűjtünk olyan helyre, ahol ezek megfelelő körülmények között le tudnak bomlani és ezáltal később tápanyagot biztosítanak a kertünknek – kezdte. - Több módja van a komposztálásnak. Egyik a termokomposztálás. Ennek lényege, hogy egyszerre rakjuk bele a szerves tömeget, ez egy előáztatott anyag. Egyszerre nagy halmot rakunk össze, s ez viszonylag rövid idő alatt magas hőtermelés során lebontja az anyagokat. Létezik komposztkazán is, megfelelő technológiával lehet komposzttal fűteni, temperálni, hiszen a legerősebb folyamatok idején 60-70 Celsius-fok is lehet a belsejében. A másik a kis kerti komposzt, mint a miénk is, erre folyamatosan hordjuk rá a termelődő szerves anyagot: konyhai szerves hulladékot, nyers zöldséget, gyümölcsöt, száraz, hervadt növényeket, illetve mindent, ami természetes. Erre a célra lehet venni kereskedelmi forgalomban lévő műanyag tárolót, de én jobbnak látom, ha a komposzt érintkezik a talajjal, mert így van köztük kölcsönhatás. Érdemes a komposztot megforgatni, s akár táplálhatjuk ezzel cserepes és kerti növényeink földjét, de mulcsolni is lehet vele a kertben.

Komposztálni érdemes és nem csak kertes házban lehet

A komposztot félárnyékos helyen érdemes elhelyezni a kert végében, ám nem csak a kertes házban élők élhetnek ezzel a módszerrel.

– A garzonlakásokban is meg lehet oldani a komposztálást gilisztakomposzttal – magyarázta. - Ehhez egy 5-10 literes vödörre van szükség, melybe a konyhai hulladékot össze lehet gyűjteni, de trágyagilisztát kell benne elhelyezni, azok végzik majd el az anyagok mineralizálását, lebontását.

A gilisztakomposzt előnyei:

kis helyen elfér

beltérben működtethető

nincsenek kellemetlen szagok

hetekre magára lehet hagyni

a háztartási zöldhulladék tetemes részét elnyelheti

teljesen biztonságos

gyerekek számára is szórakoztató, akik bevonhatók a folyamatba

nincs működési költsége

saját bio tápszert állíthatunk elő vele növényeink számára

Komposztálás égetés helyett

Vincze Szabolcs arról is beszélt, hogy avarégetés helyett is érdemes komposztálni. Aki a kert szépítése közben összegyűjti a lehulló leveleket, tegye nyugodtan a komposztra elégetésük helyett, hiszen az égetés során, főleg, ha még nyers az avar, környezet- és egészségkárosító légszennyező anyagok keletkeznek, s az eljárás klímamelegítő szén-dioxid-kibocsátással jár, és az égetéssel értékes ásványi anyagoktól fosztjuk meg a talajt. Ráadásul az összegyűjtött avarkupacban hasznos élőlények, akár sünök is meghúzódhatnak.