Sokaknak már csak a kocsonya gondolatától összefut a nyál a szájában, viszont vannak olyanok, akik egyáltalán nem szeretik az ételt. Azt leszögezhetjük: a sertéshús bizarr részeit felhasználva készül a legjobb kocsonya. Kell bele: fül, farok, bőr, köröm és csülök.

Néhány bizarr sertéshús "alkatrész" és kész is a legfinomabb kocsonya

Fotó: Szakony Attila

Kocsonya: a többség imádja, van, aki szerint gusztustalan

Olvasóink adtak ötleteket miként a legfinomabb. Egyikük ezt írta: "Színhússal (füstölt és "fehér" hús), héjában sült burgonyával, puha kenyérrel, édes nemes fűszerpaprikával megszórva." Egy másik ajánlás is érkezett: "Inkább csak a húsosat. Gyerekkoromban viszont hús nélkül ettem meg. Mindig is szerettem a kocsonyát...", illetve "A kocsonya, csak is hús nélkül! Csak is caupák! Bőr, fej, farok, köröm, nyelv..." Akadtak olyan hozzászólok is, akik undorodnak a gondolattól is, hogy kocsonyát egyenek. Íme: "Sosem ettem még kocsonyát, ez mondjuk elég égő, de nekem nem szimpatikus látványra. A sült húsra szavazok." S egy másik kendőzetlenül őszinte vélemény: "Nem szeretem. Gusztustalannak tartom."

Portálunk meghozta a kocsonyakészítők kedvét!

Míg néhányaknak a kedvét a cikk elolvasása és Tálos Krisztián, a nagykanizsai ÍzBirodalom séfjének az ajánlója győzte meg, hogy készítsenek kocsonyát. Egyik háziasszony ezt írta: "Most már állok is neki! Ennél már csak a pacal jobb." és érkezett a következő jelzés: "Én is holnap főzök, így csinálom csak füstölt csülköt is teszek bele."