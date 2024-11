A magyarok, főleg az idősebb generáció tagjai pontosan tudják, hogy ezektől az első hallásra bizarr alapanyagokból készül a legfinomabb kocsonya. Néhányan variálják még száraz húsokkal, mások füstölt csülökkel együtt főzik.

A kocsonyakészítés fő alapanyagai iránt megnőtt a kereslet. Horváth László egyik vásárlóját, Szakács Jánost szolgálta ki

Fotó: Szakony Attila

Kocsonya: a sertés első körmét keresik a vevők

– A vásárlóink a sertés első körmét keresik, mert az jobb minőségű, mint a hátsó – mondta Horváth László hentes vállalkozó, aki a Vásárcsarnokban üzemeltet húsüzletet. – Az ára kilogrammonként 1000 forint, de kicsit több rajta a hús, is és kicsit előbb elkészül. Ezenkívül a kilogrammonként 1600 forintba kerülő hátsócsülök, fül, orr, mellett a bőrnek 1000, a faroknak 800 forint az ára. A füstölt húsfélék ára magasabb ugyan, de a klasszikus recept részei, viszont aki kedveli, extraként sertésnyelvet is tehet bele. Természetesen nyáron is lehet ezekből a húsfélékből vásárolni, ám akkor szinte senki sem keresi, így az árak megfeleződnek. Ilyenkor, szezonban valóban drágulás van a piacon, hiszen jóval többen szeretnék elkészíteni a finomságot. Az elmúlt időszakban megfigyeltük, hogy bár sokan szeretik, de nincs idejük bajlódni az étellel, számukra kínál megoldást a készen kapható házi kocsonya. Ebből a közeli Balatonmáriafürdőn készülő 700 grammos kiszerelés 1500 forintba kerül.

Téli finomság

Épp a hamarosan készülő kocsonyájához szerezte be az alapanyagokat a nagykanizsai Szakács János. Elmondta: a kocsonya olyan téli finomság, melyből szezononként akár négyszer is főznek néhány tányérral. A klasszikus recept hívei, bár erős paprikával és fokhagymával tovább ízesítik. Ilyenkor a lényeg, hogy valóban a legjobb helyről, megbízható hentestől vásároljanak, szerinte nem éri meg kockáztatni még akkor sem, ha valamivel drágább az alapanyag.

A Vásárcsarnokban egy másik hentesnél is megnéztük az árakat. Szinte minden tétel hasonlóan alakult, egyedül a sertéscsülköt kínálták 200 forinttal drágábban. Információnk szerint a Vásárcsarnok többi hentesüzletében sincs számottevő eltérés az árakban.

A hideg is segít

Nagykanizsa keleti városrészében a Csülök Húsbolt vezetője, Horváth "Csülök" Tamás szintén felkészült a rohamra. Bár szerinte a vásárlói szó szerint az időjárás-jelentésekhez igazítják a kocsonyafőzést. Az elkövetkezendő napokban ennek megfeleleően visszaeshet a forgalma, hiszen nem lesznek csípős éjszakák. Ilyenkor az emberek nem kockáztatnak, hiszen a hozzávalók mellett a hideg segít abban, hogy "megálljon", vagyis megdermedjen a kocsonya. Az árakról is beszélt.