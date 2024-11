Szerdán délután, a kisasztalos verseny gyakorlati napján a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikuma műhelyeiből a szorgos munka zaja hallatszott ki. Közel 600 ezer forint értékű - a technikumhoz kötődő partnercégek által felajánlott - jutalom talált gazdára a negyedik versenyen, amelyre az egész megyéből jelentkezhettek a diákok.

Szemben a kisasztalos verseny résztvevője, a teskándi Bekő Sára, akinek Csóbor Péter, a technikum szakoktatója segít

Fotó: Pezzetta Umberto

A kétfordulós versenyre idén 98 tanuló jelentkezett, ennyien töltötték ki azt a tesztet, amit a Deák-technikum szaktanárai állítottak össze. A sikeres megoldásban az is segítette a versenyzőket, hogy a középiskola igazgatóhelyettese, Mozsdényi Attila ellátogatott az általános iskolákba és mesélt a faipari szakmákról, a zalai faipari cégekről, a szakképzési formáról és az iskola életéről.

Nagy asztalos lesz majd a kisasztalos

A jó megoldásokat küldő legjobb 30 diák vehetett részt a gyakorlati versenynapon, ahol madáretetőt készítettek a Deák-technikum által biztosított anyagokból. Eközben a szülők is tájékozódhattak az iskola képzési portfóliájáról. Mozsdényi Attila ottjártunkkor elmondta, a tapasztalatok szerint stabil az érdeklődés a verseny iránt, és a hetedik osztály megcélzása is bevált, hiszen nyolcadikra már többnyire tudják a családok, hogy mi lesz a továbbtanulás iránya. A Deák Ferenc Technikumot választók a végzés után Zalaegerszegen és a vármegyében is számos faipari céget találnak, ahol elhelyezkedhetnek. Az is jó helyen jár, aki a felsőoktatásban szeretne továbbtanulni, hiszen a Deák a soproni egyetem bázisiskolája.