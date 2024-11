Néhány kommentelő elmondása szerint korábban járt a kisállatokkal foglalkozó üzletben, ahol felcsaptak a lángok. Szerintük több kacat között tartották ezeket a díszállatokat. Míg mások azonnal az üzlet bérlőjének a védelmére keltek, hiszen ők úgy látták, hogy a férfi mindent megtett az állatokért, valódi állatvédőként írták le.

Füst ömlik ki a kisállatokkal foglalkozó üzlet ablakán

Fotó: Szakony Attila

Kisállatok: szorult helyzetükből nem menekülhettek

"Csak az állatokat sajnálom, szorult helyzetükből nem menekülhettek..." írta valaki szomorú emoji-t biggyesztve a hozzászólása után. Ehhez hasonló hozzászólóból rengeteg érkezett a további megosztások alá is. Egy hölgy a sok rosszindulatú hozzászólásra reagálva azt írta: "ahhoz képest elég sokan mentek oda halat venni, mert korrekt áron adta és megbízható volt az öreg." Majd jött egy következő: "Úristen ott szoktam venni a halakat, nagyon sajnálom." Szintén egy hölgy állapította meg: "sír a lelkem a sok ártatlan lélekért akik a tűzben odavesztek..."

Volt, akit csak a forgalom érdekelt

Megint másokat egyáltalán nem hatott meg az eset, őket csak az érdekelte, hogy pillanatok alatt dugó alakult ki a helyszínen. Egyikőjük így számolt be a kivételes helyzetről: "A dugó nem lett volna ekkora, ha hajlandóak lettek volna megállni a Vár utca felől érkezők." Nem sokkal később megkapta a választ: "Ne haragudj, de még jó, hogy nem az volt az első dolguk, hogy az autókat kezdték el irányítgatni! Nekem is meg kellett állnom, de azt a kis időt igazán ki lehetett bírni (még két pici gyerekkel is)! Legyünk már egy kicsit megértőbbek..."