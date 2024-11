Nekem néhány napja csörgött a telefonom, egy 30-as szám hívott, fel is vettem gyanútlanul, majd meglepetésemre számomra ismeretlen nyelven beszélt hozzám egy női hang nagyon gyorsan. Ki is nyomtam meglepetésemben, vagy inkább ijedtemben, de elsőre bele sem gondoltam, hogy kínaiak voltak a vonal végén...pedig bizony így volt.

Képünk illusztráció... de vajon mit akarnak a kínaiak?

Fotó: Kenneth Man / Forrás: Shutterstock

A csalók mindig is fifikásak voltak, de most új szintre lépett a telefonos csalás Magyarországon. Egy Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban található poszt szerzője arról számol be, hogy magyar szám- és névkijelzéssel(!) hívta fel valaki, aki kínaiul beszélt hozzá – írja a haon.hu. Egyből gyanút fogott a csoporttag, egyszerre kért segítséget és figyelmeztetett a közösségi oldalon. Ennek hatására rengetegen osztották meg hasonló tapasztalataikat, miszerint őket is elérték kínai nyelvű telefonhívással. Olyan eset is előfordult, hogy valaki nem tudta azonnal fogadni, de később visszahívta a számot, és akkor már vélhetően a valós tulajdonosa vette fel, aki semmit nem tudott arról, hogy „keresett volna” valakit.

Kínai nyelvű telefonhívással próbálják tőrbe csalni az embereket

Mi is ez a jelenség, és mennyire veszélyes adatainkra, illetve pénztárcánkra nézve?

A haon.hu által megkérdezett szakértő elmondása szerint ez egy olyan hamisított hívás, melynek során más identitást ad ki magáról a hívó fél úgy, hogy megváltoztatja az azonosítóját. Ez a technika az úgynevezett caller ID spoofing.

Arra is rávilágított, hogy attól, hogy valaki felveszi a telefont, még nem fognak pénzt levonni a kártyájukról. Ilyenkor általában az a cél, hogy először adatot nyerjenek ki a hívott féltől.

A telefonos csalók bármire képesek, ha nem figyelünk eléggé

Azért trükkös ez a telefonos csalás, mert egy magyarországi, 20-as vagy 30-as szám teljesen gyanútlan, joggal gondolhatjuk, hogy voltaképpen bárkitől érkezhet hívás.

Ilyenkor figyelni kell, hogy ha fel is vesszük, ne adjunk ki magunkról olyan információkat, amelyeket például egy bank sose szokott kérni. Érdemes akkor is gyanakodni, ha törtmagyarsággal beszélnek hozzánk.