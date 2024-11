– Édesapám nagyon jó labdarúgó volt, olyannyira, hogy a Zalaegerszeg le akarta igazolni akkori erős mezőnybe az NB II-es bajnokságba – emlékezett vissza gyerekkorára Rezsek Győző. – Végül a család és a gyerekek miatt inkább a civil életet választotta. Állítólag jó mozgású srác voltam, éreztem a labdajátékokat, a labdarúgást, de az atlétikát is. Akkor a kézilabda még nem szerepelt a repertoárban. Azt viszont már egészen korán, általános iskolásként eldöntöttem: testnevelő tanár leszek, s szerencsére végig megingathatatlanul kitartottam az elképzelésem mellett.

Rezsek Győző testnevelő tanár, sakkozó és a kézilabda sportnak komoly tehetségeket adott

Fotó: Szakony Attila

Kézilabda helyett először a labdarúgással találkozott

Rezsek Győző az általános iskolában már rúgta a bőrt, ezt folytatta a Landler-gimnáziumban (ma Batthyány), sőt az érettségit követően a nagykanizsai Olajbányász azonnal leigazolta volna. Viszont Győző ezt visszautasította, mondván őt felvették a szegedi főiskolára, ahol az álomhivatását tanulhatja és az neki mindennél fontosabb volt. Szegeden is felfigyeltek a tehetségére, egy megyei I. osztályban szereplő csapatba került, akik rendszerint edzőmeccseket játszottak a SZEOL SC gárdájával, akik abban az időben az élvonalban fociztak. Bár ők olyan gárda voltak: bejutottak az NB I-be, majd kiestek és ezt sokszor ismételték. A nagykanizsai fiatalt is szerették volna a soraikban tudni, de Rezsek Győző a tanulást választotta. Államvizsga előtt a Szegedi Dózsa szerette volna leigazolni az NB II-es labdarúgónak, ám továbbra is eltökélt maradt: a testnevelést választotta Nagykanizsán.

Elkezdte az utánpótlás nevelést

– Édesapám hatására visszatértem a szülővárosomba, s ekkor indultak az általános iskolákban a sporttagozatos osztályok – folytatta. – A Kun Béla, később Vécsey-iskola (ma a Nagykanizsai Tankerületi Központ) indult először ilyen csoport. Azok a gyerekek velem kezdtek először focival és atlétikával. Sok tehetség került ki a kezeim közül, akikből jó labdarúgók lettek. Atlétikában egyéniben és csapatban is jól szerepeltünk a nívós, erős, országos hírű iskolákat vertünk meg a döntőbe kerülésért. Aztán 1977-ben négy érmet nyertünk, egy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet. Majd a sporttagozatos jog átkerült az Attila (ma Péterfy) iskolához. Onnantól kezdve felmenő rendszerben elsőtől nyolcadik osztályig így dolgoztam, dolgoztunk a kollégákkal a diákokkal együtt. Ekkor érkezett meg az életembe a kézilabda.