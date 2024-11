Alig több mint öt hét van hátra karácsonyig. A boltok és üzletek polcai már roskadoznak, egyre gyakrabban csendülnek fel a jól ismert karácsonyi dalok, a háziasszonyok pedig már azon törik a fejüket, milyen finomságot tegyenek majd az ünnepi asztalra és a karácsonyfa alá. Na ebből a hangulatból semmi sem érződik a zalai kistelepülésen, a surdiak számára ugyanis a karácsonyt megelőző időszak jár a legtöbb munkával és stresszel.

Kun József és családja évtizedek óta fenyőzéssel foglalkozik. Földjeikről több ezer otthonba kerül karácsonyfa

Fotó: Szakony Attila

Karácsonyfa - évente közel egy milliót szállítanak Surdról

- A település lakói immár hat évtizede foglalkoznak fenyők nevelésével, sokan főtevékenységként, mások pedig keresetkiegészítésként - árulta el Kanász János, akinek szintén több hektáros fenyvese van. - A környező hegyhátakon, de még az udvari kiskertekben is fenyőket nevelnek, aminek eredményeként közel egy millió facsemete van a környéken. Számukra ugyanakkor ez az év legkeményebb időszaka, hiszen több százezer fenyőt kell ilyenkor kivágni, behálózni, majd platóra pakolni, hogy a fenyők eljussanak az ország szinte minden pontjára, sőt Ausztriába és Olaszországba is.

A zalai kistelepülésről több százezer fenyő kerül karácsony előtt a piacokra

Fotó: Szakony Attila

Van, aki csak szenteste tér haza

A fenyőfák kitermelése valóban nem könnyű feladat, de legalább az idén az időjárás nem nehezíti a munkát. Ha ugyanis esik az eső, fúj a szél, hovatovább havazik vagy mínuszos a hőmérséklet, ezt a munkát akkor is el kell végezni, ellenkező esetben nem lenne mit feldíszíteni szenteste.

- Most azokat a fenyőket vágjuk ki és készítjük elő, amelyeket kereskedőknek értékesítünk, aztán pár hét múlva egy újabb rakománnyal mi magunk is elindulunk a Gyöngyösre és a környező települések piacaira, hogy saját magunk értékesítsük a fenyő egy részét - avat be az idei menetrendbe Kun József, akinek családja már évtizedek óta fenyőtermesztéssel foglalkozik. - A család karácsonyfáját már kiválasztottuk, de mivel mi majd csak december 24-én érkezünk haza, a díszítés az édesanyámra marad. Mindenesetre örülnék, ha már ott tartanánk...

A termelők szerint idén is a nordmann fenyő iránt lesz a legnagyobb kereslet

Fotó: Szakony Attila

Nordmann, ezüst, luc

S, hogy mi lesz idén a sláger? A surdiak - a sok évek tapasztalatból leszűrve - azt mondják, hogy a nordmann fenyő irán van a legnagyobb kereslet, nem szúr, nem hullatja a levelét és díszíteni is könnyű.