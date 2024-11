Az új politikai és katonai erődemonstráció ellenére november 4. után nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is voltak olyan ellenállók, akik elhatározták: az utolsó csepp vérükig harcolnak.

Kilőtt szovjet harckocsi maradványa 1956-ban az Üllői út és a Nagykörút kereszteződésénél, balra a Kilián laktanya, háttérben a Ferenc körút 46. számú romos épület.

Forrás: Fortepan

Kádár János bosszúja

Miskolcon, miután az egyetemet november 4-én egy szovjet egység megtámadta, több fegyveres egyetemista a hegyekbe menekült. Egy részük, diósgyőri munkásfiúkkal együtt, Lillafüred felett, a fehérkőlápai turistaházban szervezett meg egy ellenállócsoportot. Ez a csapat körülbelül két-három hétig – november 25-ig – tevékenykedett. A fehérkőlápai ellenállókat a szovjetek november 25-én meglepték, és részben megsemmisítették. Érdekes és izgalmas a mecseki láthatatlanok története: ők olyan fegyveres szabadságharcos csoport voltak, akik a forradalom leverése után hetekig, voltak, akik hónapokig ellenálltak a Mecsekben megbújva. Leghíresebb akciójuk a pécsi szovjet katonai parancsnok megölése és a pécsváradi rendőrkapitányság elleni támadás volt, amikor is egy fiatal rendőrt gyilkoltak meg. A több száz főnyi, partizánharcmodorban küzdő, egymásról olykor nem is tudó csoportokat 1956 decemberében sikerült csak felszámolni.1956. november 30-tól Kádár – ígérete ellenére – megkezdte a szörnyű megtorlást, amelynek első szakasza 1957 tavaszáig tartott. Ennek ellenére az országot nehéz volt megtörnie: december 4-én a Hősök terén zajlott le a gyászruhába öltözött asszonyok tüntetése, amelyet a nemzetközi visszhangtól való félelem miatt nem oszlattak fel a karhatalmi alakulatok. Kádárék nem hagyhatták válasz nélkül a nemzeti megmozdulást, december 6-ra szimpátiatüntetést szerveztek saját maguk mellett: a vörös zászlós tömeg zömét szovjet katonák alkották. Mindezek ellenére a Nyugati pályaudvarnál többen megdobálták a felvonulókat, mire a pufajkások – köztük Horn Gyula későbbi miniszterelnök is – lövésekkel válaszoltak, több ember halálát okozva. A vérengzést követően országszerte megismétlődtek a sortüzek: Tatabányán, Salgótarjánban, Egerben, Gyulán, Miskolcon, Zalaegerszegen, Kecskeméten. Mindezek halálos áldozatokkal jártak, ám a legtöbb sebesülés december 8-án, Salgótarjánban történt, amelynek eredménye kétszáznál több halott és sebesült lett. 1956. december közepére minden ellenállási gócot brutálisan szétvertek, megsemmisítettek a béke jegyében érkező kádári csapatok. A szovjet vezetés által hatalomra segített magyar bábkormány a legpéldátlanabb bosszúhadjáratot folytatta le ezután: több mint háromszáz ember kivégeztek, megközelítően 15 ezer embert börtönre ítéltek, kétszázezer ember külföldre menekült. 1963-ban csak részleges amnesztiát adott Kádár: a köztörvényesek bent maradtak, márpedig a felkelőcsoportok nagy részét ebben a formában ítélték el, és azok sem szabadulhattak, akiket 1957. május elseje után ítéltek el. Akik így vagy úgy kijöttek a börtönből, kényszernyugdíjra, fizikai munkára, folyamatos megfigyelésre számíthattak.