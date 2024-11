Tiszteletet érdemel a múlt is, de sokkal inkább az immár öt évtizedes kiváló szakmai tartalom, emelte ki Balaicz Zoltán polgármester beszédében a jubileumi ünnepségen. Felidézte, hogy az emelkedő gyermeklétszámnak köszönhetően 1991-től már hatcsoportos óvodaként működik a Petőfi-tagóvoda, amit 2018-ban újított fel az önkormányzat. Az infrastrukturális adottságok mellett azonban legfontosabb a gyermek: vajon óvják, szeretik, vigyázzák-e őket. Petőfi-tagóvodában is ilyen légkörben tudnak nevelkedni, hangsúlyozta a polgármester, aki szülőként, illetve a városvezetés nevében is kifejezte köszönetét.

Fotó: Antal Lívia

Jubileumi ünnepség múltidézéssel

Zalaegerszeg fejlődése, lakosságszámának növekedése, a nők tömeges munkába állása a napközis óvodák létrehozásának igényét hozta magával. Az akkori városvezetés ezért építette meg a Petőfi-óvodát, amely négy egész és egy félnapos csoporttal kezdte meg működését, hangzott el többek között Szőkéné Szente Júlia, volt tagóvoda-vezető visszaemlékezésében. Karácsony Sándor szavaival, miszerint „a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa”, kívánt az óvoda jelenlegi dolgozóinak szép szakmai sikereket és egészséget.

A jubileumi ünnepégen Balaicz Zoltán polgármester Zalaegerszeg közgyűlésének elismerő oklevelét adta át. A képen balról dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő, Balaicz Zoltán és Szentesi Csilla tagintézmény-igazgató

Fotó: Antal Lívia

Szőkéné Szente Júlia, volt vezető idézte fel a Petőfi-tagóvoda történetének jelentősebb állomásait

Fotó: Antal Lívia

Köszönet az elődöknek, hogy erős alapot építettek

A jubileumi ünnepségen Szentesi Csilla, a Petőfi-tagóvoda vezetője köszönetét fejezte ki a már nyugdíjas dolgozóknak, hogy odaadó, lelkiismeretes, magas színvonalú munkájukkal erős alapokat teremtettek, melyekre tovább tudnak építkezni. Méltatta továbbá, hogy az önkormányzat idén nyáron felújította az óvoda alsó szintjét, és két udvari játékot is kaptak a születésnapra. Ebből az alkalmából a Zrinszki Alapítvány is megajándékozta őket egy rugós hintajátékkal, amiért szintén köszönetét fejezte ki.

A jubileumi ünnepségen az óvodások és az óvoda pedagógusai adtak műsort.

Délután a Petőfi-iskola tornatermében folytatódott az ünnepség, amelyen a gyerekek szüleikkel vettek részt. A köszöntő elhangzása után bábelőadást tekintettek meg, majd közösen elfogyasztották a születésnapi tortát.