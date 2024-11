Adventben megszaporodnak a jótékonysági kezdeményezések, még a multiknál is lehet kártyácskát „vásárolni”, s 250 forinttal támogatni jó ügyet. Rászoruló gyermekekért, családokért, idősekért, betegekért nyúlunk a tárcánkba, s a templomokban is gyűlnek már a csomagok, liszttel, rizzsel, tésztával, konzervvel. A tiszta és nemes szándék vitathatatlan, mint ahogyan az is: az adomány egyfajta lelki tapasz s egy lépés az örök élet felé. Mert, lássuk be, ilyenkor magunknak is adunk. Esélyt arra, hogy jobbak legyünk.

Fotó: Pixabay