Szerdára megérkezett a hidegfront, hétvégére jön a hó az előrejelzés szerint és többfokos lehűlés is várható. Dr. Szalay Tamás háziorvost kérdeztük Lentiben arról, hogy készítsük fel szervezetünket a télies, nedves, párás időre.

- Ilyenkor viseljünk olyan cipőt, ami nem ázik be és öltözködjünk rétegesen – kezdte dr. Szalay Tamás. - Vegyünk fel sapkát, sálat, kesztyűt, s ha közösségbe megyünk, vagy tömegközlekedéssel utazunk ajánlott az arcmaszk viselése. Fontos a napi 2-3 liter folyadék, víz, citromos tea, gyümölcs fogyasztása.

Jön a hó és a hideg idő - dr. Szalay Tamás arról beszélt, hogyan készítsük fel szervezetünket a téli időre és védőoltásokat is ajánlott

Jön a hó, a hideg, a nátha, a megfázás

Megfázásos tünetekkel forduljanak orvoshoz, hisz lehet csak egy megfázás, vagy vírusos, esetleg bakteriális fertőzés, amelyet gyógykezelni szükséges. A háztartásokban legyen lázcsillapító, orrcsepp, vitaminok és nagyon jó immunerősítő például a klasszikus Béres Csepp.

- Aki közlekedik, az a személygépkocsiban tartson plédet, hogy ha havazás miatt elakadnak legyen mivel takarózni, illetve termoszban meleg teát – folytatta. - A telefonokat pedig utazás előtt töltsék fel, hogy ha kell, tudjanak segítséget kérni.

Influenza, Covid, tüdőgyulladás - ajánlott a védőoltás

A védőoltás felvételére is felhívta a figyelmet a háziorvos. Ajánlott az influenza elleni védőoltás, a krónikus betegségekkel küzdőknek is, valamint az olyan munkakörökben dolgozóknak, akik fokozottan ki vannak téve fertőzéseknek. A szamárköhögés ellen is érdemes oltatni, a terhesség harmadik trimeszterében a kismamáknak, illetve a kisbabákat körülvevőknek egyaránt. Bizonyos életkorban és betegségek esetén ajánlott a tüdőgyulladás elleni vakcináció is.

- November végén már lehet kérni az oltópontokon a Covid19 elleni védőoltást is – jelezte. - Lehet oltatni és újraoltatni is. Ajánlott a krónikus betegségekben szenvedőknek, akiknél – ha oltás nélkül betegednek meg - komoly szövődmények alakulhatnak ki. Az oltás, ha nem is előzi meg a megbetegedést, a tüneteket minimalizálja.

Arra is felhívta a figyelmet, főként az idősebb korosztályba tartozókét, hogy olyan lábbelit viseljenek, amely talpa csúszásgátlós, hogy ne essenek, csússzanak el, mert a csontok könnyebben törnek.