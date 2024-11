November elseje, péntek Zalában a legtöbb helyen kellemes őszi napsütést tett hozzá a munkaszüneti naphoz, amely 2000 óta teszi lehetővé, hogy ne csak kapkodva szaladhassunk elhunyt szeretteink nyughelyéhez. A hosszú hétvége most hozzájárul a komótossághoz. Ilyenkor a sírkertekben rég látott, lakóhelyüktől messzire került ismerősök köszöntenek egymásra. Évente egyszer biztosan visszatérnek a temetőbe a halottaikhoz, így a gyertyagyújtás mellett néhány kedves jóismerősi szó is dukál. Mivel a mindenszentek és a halottak napja miatti hangulatunk amúgy is rezignált, bensőségesebb a régen látottak iránti figyelem. Talán túlzás, mégis bekúszik a gondolatainkba, ekképp hozzák össze az élőket az eltávozott családtagok, egykori szomszédok, hajdani barátok.