A pénteki közgyűlésen zárt ajtók mögött döntöttek három önkormányzati cég vezetői kinevezéséről, és ahogy az előző ciklusban, ezúttal sem pályáztatta meg az ÉVE az állásokat, nehogy versenyhelyzet alakuljon ki. Mindezek mellett az ÉVE a városi cégek felügyelőbizottságaiban sem biztosított egyetlen helyet sem a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk Mozgalomnak.

Szabó Szilárd, a Fidesz frakcióvezetője szégyenteljesnek és antidemokratikusnak nevezte a felügyelőbizottsági helyek elosztását Fotó: ZH Archívum

Felügyelőbizottság - egy helyet sem kapott a Fidesz és a Mi Hazánk

Az önkormányzat történetében ez idáig példa nélküli hatalomgyakorlásról Szabó Szilárd, a Fidesz frakcióvezetője és Hokker Tibor, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője nyilatkozott hírportálunknak.

- Nyugodtan nevezhetjük szégyenteljesnek és antidemokratikusnak az ÉVE magatartását, az ugyanis még soha nem fordult elő, hogy az ellenzékben lévő pártokat teljesen kizárják az önkormányzati cégek ellenőrzéséből - hangsúlyozta Szabó Szilárd, aki részleteket ugyan nem árulhatott el a zárt ülésen elhangzottakról, de azt jelezte: az önkormányzati választások után több alkalommal is egy asztalhoz ültek az ÉVE vezetőivel, és megpróbáltak egyfajta városi minimumban megállapodni.

AZ ÉVE nem akarja, hogy bárki más belelásson a városi cégek működésébe

Szabó Szilárd szerint: Horváth Jácint és csapata retteg attól, hogy más is belelát az önkormányzati cégeknél zajló folyamatokba, melyek már az elmúlt ciklusban is okot adtak arra, hogy kételkedjenek a törvényes működést illetően.

- Ezek nem alaptalan vádaskodások, az előző ciklusban az ÉVE által kinevezett felügyelőbizottsági tag számolt be arról, vélhetően szabálytalanságok, esetlegesen törvénytelenségek zajlottak például a Kanizsa Rehab Kft-nél - emlékeztetett Szabó Szilárd, aki megjegyezte: arról is tudnia kell a kanizsaiaknak, hogy az ÉVE most jelentősen megemelte a felügyelőbizottsági tagságért járó tiszteletdíjakat, tulajdonképpen kifizetőhelyeket hozott létre.

Az ellenzék feladata éppen az lenne, hogy a törvényes működés felett őrködjön Fotó: ZH Archívum

Ez nem szolgálja a város érdekeit

Hasonló véleményt fogalmazott meg Hokker Tibor, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője is, aki elárulta: az ÉVE korábban vele is egyeztetett, jóllehet konkrét ajánlat nem hangzott el.