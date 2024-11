Sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, és a Sugár utcai Vörösmarty-szobortól a Belvárosi Múzeumig sétáltak. Közben tisztelegtek Kisfaludy, Illyés, Petőfi, Szabó Lőrinc és Karinthy Ferenc mementója előtt. A irodalmi körséta utolsó állomás a dr. Schulhof Vilmos sétány szoborparkja volt.

Az irodalmi körséta hét helyszínt érintett

Fotó: Péter B. Árpád

Irodalmi körséta, francia példára

– A séta ötlete egy Franciaországról szóló riportfilmből származik. Balzac sírjánál mutatta az idegenvezető, hogy ott mindig van pár szál virág, ami azt bizonyítja, szeretik az emberek őt, irodalmuk egyik nagyságát. Innen jött a gondolat: járjuk végig mi is Hévíz irodalmi jeleseit – bocsátotta előre Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója.

Az irodalmi körséta résztvevői egy-egy szál virággal tisztelegtek az alkotók emléke előtt. Képünkön a Vörösmarty-szobornál Hermann Katalin helyezi el a hófehér szegfűt

Fotó: Péter B. Árpád

A program az Irodalmi szalon rendezvényével zárult a Belvárosi Múzeumban: ahol beszélgetés, tea, forralt bor s némi harapnivaló várta a kultúrvándorokat a nemrégiben nyílt Petőfi kultuszgyűjteményben.

A Balatoni Íróhét emléke

Hermann Katalin emlékeztetett, számos hévízi vonatkozású irodalmi művet ismerünk. Ennek kapcsán nemrégiben kiállítást is rendeztek a Belvárosi Múzeumban. Számos nagyság szívesen időzött a településen, sőt, rendeztek irodalmi találkozót is a Balatoni Íróhét részeként 1932-ben a Trianon utáni Magyarország legfontosabb fürdőhelyén. Hasonló programot ötven év múlva, majd 2014-ben is rendeztek a szomszédban, Keszthelyen.

A Kisfaludy-emlékhelynél is tisztelegtek a résztvevők

Fotó: Péter B. Árpád

– Akkoriban kicsit változott a vendégösszetétel, hiszen az arisztokrácia nem látogatta olyan előszeretettel Hévízt, mint a többi fürdőhelyet előtte, ám a művészek szívesen jöttek ide, s nagyon sokan megfordultak itt közülük – emlékeztetett a direktor.

Hagyományt teremtenének

Az igazgató azt mondta, szeretné, ha e kezdeményezésből hagyomány lenne, s a magyar nyelv napja alkalmából minden esztendőben felkeresnék az irodalmi nagyságok hévízi szobrait, hogy egy-egy szál virággal s műveikből származó idézetekkel, gondolatokkal őriznék emléküket.