A Kármelben a Kővári Péter karnagy, orgonaművész által vezetett Opus énekegyüttes és Bálint János Liszt-díjas fuvolaművész lépett fel. A programban szerepelt például Monteverdi Adoramus te, Albinoni Adagio és Kocsár Miklós Agnus dei című műve is; vagyis: imádságok csendültek fel – a zene nyelvén.

E jelben győzni fogsz! – s ez nemcsak csatákra igaz… Fotó: Halász Gábor

Imádság az Opustól

Az Opus énekegyüttes Veszprémben alakult 2013-ban. A 13 állandó tagot számláló komolyzenei formáció repertoárja felöleli az egyházi és világi kórusirodalmat s az ehhez kapcsolódó kamarazenét, a reneszánsz madrigáloktól és motettáktól kezdve a XXI. századi modern művekig.

A Musica Sacra kategória győztese

Az együttes Veszprém vármegye és a Balaton-felvidék számos pontján fellépett már, emellett járt többek között Finnországban, Észtországban és Ausztriában is, bemutatkozva például a klagenfurti és a salzburgi dómban is. 2022 októberében pedig Olaszországban, a 19. Venezia in Musica Nemzetközi Kórusversenyen arany diplomát nyert az Opus, a Musica Sacra kategória győzteseként.

Mezei András: A felcsendülő dallamok egyaránt szolgálták az imádságot, az emlékezést és a lelki töltekezést. Fotó: Halász Gábor

Fohász, a zene segítségével

E meghitt esemény a Kis Szent Teréz-bazilikában lucernáriummal kezdődött, amelyet Mezei András plébános vezetett. András atya később azt mondta, e meghitt program minden résztvevő számára alkalmat adott arra, hogy lélekemelő zene segítségével emlékezzen elhunyt szeretteire és fohászkodjon a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.

– A felcsendülő dallamok egyaránt szolgálták az imádságot, az emlékezést és a lelki töltekezést – fűzte hozzá a Kármel plébánosa.

Az Opus énekegyüttes Európa számos helyszínére elvitte már az egyházi és világi kórusirodalom legszebb darabjait. Fotó: Halász Gábor

Az egyházzene gazdag világa

A hangversenyt Németh Kristóf karnagy szervezte, a veszprémi érsekség és a keszthelyi önkormányzat támogatásával. A főegyházmegye e hangverseny kapcsán is fontosan tartotta kiemelni: fontos célja, hogy „az egyházzene gazdag világát minél szélesebb körben megismertesse, örömet és lelki feltöltődést kínálva mindazoknak, akik részt vesznek az ilyen alkalmakon”.

Az Opus énekegyüttes és Bálint János közös koncertjét az érdeklődők visszanézhetik a veszprémi érsekség Youtube csatornáján.

A Kármelben Bálint János Liszt-díjas fuvolaművész is lenyűgözte a publikumot. Fotó: Halász Gábor